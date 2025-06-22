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Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızını sınavın ikinci gününde de yalnız bırakmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'i üniversite sınavının ikinci gününde de yalnız bırakmadı.

Haber Merkezi
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Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızını sınavın ikinci gününde de yalnız bırakmadı
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) dün yapılan ilk oturumunda olduğu gibi bugün yapılan ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) de Nehir Zeyrek'i yalnız bırakmadı.

Özel, Yunusemre ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Nehir Zeyrek'e, annesi Nurcan Zeyrek ile birlikte eşlik etti.

Okul girişine kadar birlikte yürüdüğü Nehir Zeyrek'e moral veren Özel, okul önünde çocuklarını bekleyen velilerle de bir araya gelerek, başarılar diledi.

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