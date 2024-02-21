CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'e gidecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis’te gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 31 Mart Yerel Seçimleri, DEM Parti, Kurultay ve Filistin başlıkları üzerinden açıklama yapan Özel, 15 Nisan'da Filistin'e gideceğini ve ziyareti sırasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Özel'in konuşmalarından öne çıkanlar ve gazetecilerin sorularına yanıtları şöyle:

CHP’nin Hatay’da Lütfü Savaş’la devam kararı

* Özel: Anketler Hatay’da bir ‘Hatay ittifakına ihtiyaç olduğunu gösteriyor. AKP ile aramızda üç-dört puan bir fark var. Bazen ileride bazen geride ölçülüyor. Bunun nedeni de Hatay’da duygular çok yüksek. AKP ile CHP arasındaki yarışta TİP, DEM Parti ve diğer sol partiler taraf seçerse seçimi kazanıyoruz. Anketlere göre Savaş, AKP ve MHP seçmeninden de oy alıyor. Orada AKP’nin karşısında en güçlü seçenek olarak bir başka alternatif yok.

Soru: Kazanırsa seçimden sonra CHP’den istifa eder mi?

* Özel: Kazanırsa siyasi başarı elde etmiş olacak, kaybederse anlaşılır bir sonuçtu ama şu anda kazanmaya yakın bir noktaya geldik. Ben 1 Nisan günü Hatay’ı AKP’ye emanet edeceğime Lütfü Bey’e emanet etmeyi tercih ederim...

Savaş 'yıprandı' iddiaları

* Özel: Anketler ‘Kazanacaksan Savaş’la kazanacaksın’ diyor. Savaş, tepki gösteren seçmenin gönlünü alırsa anketler kazandığını gösteriyor.

DEM Parti iddiaları

Özgür Özel, DEM Parti ile imzalanan bir protokolün bulunmadığını, sadece ortak bir adayda uzlaşma kararı aldıkları yerlerin olduğunu söyledi. Özel, CHP ve DEM Parti’nin Mersin ve Adana için anlaştığını iddialarını yalanlayarak, “Nerede anlaştık? İşte aday çıkardılar. Şimdi demli çayları içme zamanı Erdoğan ve Bahçeli’de” yanıtını verdi.

* Özel: Bir önceki seçimde HDP hiçbir talep olmadan AKP’ye kaybettirmek için her şeyi yapıyordu. Bu seçimde gücünü biraz da muhalefete gösterme talebinde. Görünürde DEM Parti’nin izlediği strateji de 1 Nisan sonrasına dönük. Yani kayyum meselesi başta olmak üzere çeşitli görüşmeler yapılıyor. Bize kazandırmak değil gerekirse kaybettirmek üzerine bir strateji var. İYİ Parti ve diğer ortaklarımız ile ittifak için gayret gösterdik ama çok sınırlı kalabildi. 5 Kasım günü göreve geldiğimizde ortadan kalkmış bir ittifak kapasitesi vardı. Ben beyaz çiçeği aldım, gittim ama ittifak yapmaya ikna edemedim. Elimden geleni yaptım. Ama özenli bir dil kullanmaya, muhalefetle çatışmamaya devam edeceğiz.

Seçim sonrası kurultay beklentileri yanıtı

Özel: Parti içinde geçen kurultayı hazmedememiş birkaç arkadaş ve onların etkisindeki bir grup medyanın yaratmaya çalıştığı algı ve iktidarın bunu sahiplenen ve köpürten tavrını görüyoruz. Nisandan sonra korku, bu değişimci, dinamik, ölçme değerlendirmeye dayanan, yurtdışıyla ilişkisi olan -şimdi Sosyalist Enternasyonel’e gidiyorum- , Azerbaycan Cumhurbaşkanı’ndan tebrik için randevu alan, 15 Nisan’da Ramallah’a gidecek olan genç bir sosyal demokrat liderin üç senede başına açabilecek cezayı görüyor. O yüzden 1 Nisan’ı bekleyenler ama Recep Tayyip Erdoğan ama parti içindeki üç-beş hazımsız avuçlarını yalarlar.