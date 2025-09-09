Özgür Özel Financial Times'a konuştu: Baskı devam ederse Türkiye'de hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Financial Times'a verdiği röportajda partisine yönelik baskıların devam etmesi durumunda "hayatı durma noktasına getirecek" kitlesel protestolar düzenleneceğini söyledi.

CHP'nin Ankara'daki genel merkezinde FT'ye konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya benzeri tek partili bir sistem kurmaya çalıştığını ve son engelin CHP olduğunu söyledi.

"CHP giderse Türkiye de gider"

Özel, "Hükümet gelecekteki iktidara darbe düzenliyor. Son seçimi kazanan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olan, tüm anketlerde önde çıkan bir partiyi ele geçirmeye çalışıyorlar... Otoriter bir hükümetle karşı karşıyayız ve... tek seçenek direnmek. CHP giderse Türkiye de gider" ifadelerini kullandı.

Özel, Türkiye’de alt mahkemelerin seçim meselelerinde karar verme yetkisine sahip olmadığını, bu konuların yüksek mahkemelerin yetki alanına girdiğini düşündüğünü ve CHP’nin bu tür kararları tanımayacağını söyledi.

"Milyonlar değil on milyonlar sokağa çıkabilir"

Özel, olası bir müdahaleye karşı kitlesel protestolar ve sivil itaatsizlik eylemleri düzenleyeceklerini söyleyerek, “Partimizi ele geçirmeye çalışıyorlar. Son seçimi kazanan, Cumhuriyet’in kurucu partisi olan, bugün her ankette önde çıkan bir partiyiz. Erdoğan oyun bozanlık yapıyor. Gerekirse biz de bu kadar kirli ve kurnazca bir oyunu oynayabiliriz. Gerekirse hayatı durma noktasına getirecek barışçıl eylemler yaparız. Milyonlar değil, on milyonlar sokağa çıkabilir” ifadelerini kullandı.

Geçmişteki tüm seçimler mahkemeye taşınabilir

Özel, Erdoğan’ın geçmiş seçimlerini de hukuken tartışmaya açabileceğini belirtti. Haberde, özellikle 2017’deki başkanlık referandumunda mühürsüz oyların geçerli sayılmasının hâlâ tartışma konusu olduğu vurgulandı.

“Türkiye'deki tüm yargıçların Erdoğan'ın kontrolü altında olmadığının ortaya konması gerek” diyen Özel, böyle bir hamlenin “riskli” olduğunu, Türkiye'deki hukukun üstünlüğünü daha da zayıflatabileceğini de ekledi. Özel “Erdoğan yasa tanımıyor ama CHP kanunlara saygılıdır” dedi.