Özgür Özel fon krizi masasını topluyor: Toplantıya katılacak isimler belli oldu
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon skandalı gelişmelerini değerlendirmek üzere kriz masası toplantısına yarın saat 10.00'da genel merkezde başkanlık edecek.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon skandalına ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere oluşturulan kriz masasını yarın toplayacak.
Özel’in başkanlık edeceği toplantıya Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Deniz Yavuzyılmaz, Güldem Atabay, Bihlun Tamaylıgil, Ozan Bingöl, Özgür Karabat, Serkan Özcan, Ümit Özlale, Yalçın Karatepe, Murat Emir, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Zeynel Emre katılacak.
Kriz masası toplantısı, yarın saat 10.00'da YENİ Parti Genel Merkezi'nde yapılacak.