Özgür Özel: Fon vurgununun maliyeti 110 milyar dolar

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Üye sayımız 772 bin"

Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

"Üyelerimiz cumartesi günü dinlediler, pazar günü kendi ilçelerinde, ilçelerinin büyük mahallelerinde, önemli mekanlarında sandık başına gittiler. Verdikleri kararlarla 13 ilimizde yepyeni, yeni iddia koymuş adaylar göreve geldi. Bazı illerimizde yarıştan kurucu başkanlar çıktı. Bazı illerimizde mutabakat vardı, tek adayla gelindi ve güvenoyuna sunuldu.

Ama kısa sürede 772 bin şu anda üye sayımız. 772 bin üyeye ulaşmış ve önemli yerlerde tek aday olduğu için ‘Sandığa gelen olur mu? Oy verme oranları yüzde 10’larda, 20’lerde, 25’lerde kalırsa acaba bir sorun olur mu?’ endişeleri varken, hep şöyle düşünmüştüm. ‘Biz bu yetkiyi, yani üyenin söz, karar ve yetki sahibi olmasını, üyeden gelen ve yıllardır konuşulan bir talebi yerine getirdik. Bunun kıymetini üyeler mutlaka bilecektir’ demiştik.

Pazar günü üyelerimizin yüzde 65’i sandık başına gittiler ve doğrudan partinin yönetimini belirlediler.

"Fon vurgununun maliyeti 110 milyar dolar"

Her gün kriz biraz daha derinleşiyor. Suistimal, kötü yönetim, kötü niyet biraz daha ispatlanıyor. Milyonlarca mağdura her gün yeni mağdurlar ekleniyor.

İlk bu iş çıktığında 20 milyar dolarlık önemli bir sorun diye ifade ediliyordu. Geçtiğimiz haftalarda 90 milyar dolara çıktı. Son yapılan hesaplamalarda tarafsız konunun uzmanları 110 milyar dolardan bahsediyorlar. Bir kez daha hatırlatalım, 6 Şubat 2023 depremi, asrın felaketi 11 ili yerle bir etti.

Maliyeti 100 milyar dolar. Fon vurgununun maliyeti oldu şimdi 110 milyar dolar. Asrın felaketinden daha yıkıcı, daha yakıcı bir durumda karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak gerekir.

"Biz bu işin hiçbir yerinde yokuz, sen en ortasındasın Erdoğan"

SPK Başkanı düne kadar duruyordu. Bakan Yardımcısı duruyordu. Pislik bunların parçalarından akıyordu.

Nihayet bu üçü dün istifa etti. Tutmayın küçük enişteyi. Dün akşam 12.04’te üçünün adını yazmış, altına da güzelce imzayı çakmış, Allah için havalı imza. ‘Üçünü de görevden aldım’ ve Recep Tayyip Erdoğan. Dün öğlene kadar neredeydin küçük enişte? Dün öğlene kadar neredeydin?

En güçlü ortaklık suç ortaklığıdır ve bunların hepsi suç ortağıdır. Her biri geçmişte demiştim; ‘Ya bu nereden çıkardı bunu?’ Sonra da birini söyledi, yedisi kaldı. ‘Ahtapotun kollarını.’ Sonra biz gösterdik o kolları. Tam da ahtapotun kolları gibi yayılmış. Kendi fon örgütlerini ve kollarını iyi bildikleri için tasvirde kopya çekmişler.

Net olarak söylüyorum. Geçmişte sevdiğin bir kalıbı hatırlatayım. Bunların hepsini atayan AK Partili. Atananlar AK Partili. Soyan AK Partili. Soyulan AK Partili. Biz bu işin hiçbir yerinde yokuz. Sen en ortasındasın Erdoğan. Tam ortasındasın, tam ortasında.

"Bir zamanlar ‘Faize savaş açtım’ diyenler vurguncudur"

İşte şimdi bu çürümüş yönetim bu işin faturasını yine millete çıkaracak, 87 milyona çıkaracak bir bütçeyi hazırladı. Anayasaya göre yeni yıla 75 gün kala Meclis’e yolladı. Üzerinde titiz çalışıyoruz. Plan ve bütçe Komisyonu’nda konuşacağız. Sokakta bu bütçeyi tartışacağız. Vatandaşla konuşacağız. Genel Kurul’da üzerimize düşeni yapacağız.

Bir zamanlar ‘Faize savaş açtım’ diyenler, millete ‘tefeci’ diyenler gerçek anlamda faizci, tefeci, foncu ve vurguncudur arkadaşlar. Bu bütçeden 87 milyona asla refah çıkmaz. AK Parti’nin kara düzenini sürdürmek için yapılan bir devam bütçesidir bu. 2026 yılı kötüydü, maalesef söylemeliyim 2027 yılı çok daha kötü olacak. Bu iktidar gitmeden her günümüz bir öncekinden daha kötü olacak.

Bu iktidar gitmeden hiç kimsenin yüzü gülmeyecek, kimse rahata ermeyecek. Yapılacak iş bu iktidarı değiştirmektir. Milletin huzur bulmasının da refaha kavuşmasının da başka yolu yoktur. AK Parti gidecek, kara düzen bitecek, milletin yüzü gülecektir.

"Ekrem Başkan'ın ayaklarının altında o yalanların hepsi çöktü"

Allah'a şükür savunma yapıldı. Bugün akşama doğru Ekrem Başkan'ın savunması YENİ Parti'nin internet sitesinde, YENİ Parti'nin Twitter hesabında. İsteyen alsın, isteyen okusun.

İddianameyi bir peçete gibi düşünün. İddianame 100 yaprak bir peçeteyse Ekrem Başkan bir tarafından açtı, o 100 yaprağı teker teker aldı, attı. Ekrem Başkan'ın ayaklarının altında o yalanların hepsi çöktü, çürüdü. O iddianameyi tek tek 81 ilde, 973 ilçede bu memleketin insanlarına anlatmazsak, senin bu iftiralarını tel tel dökmezsek ne olsun bize!

"Halk TV’nin kapatılmasındaki hedef fon meselesinin üstüne gidişini durdurmak"

Türkiye’nin en çok izlenen haber kanalı Halk TV’ye duruşma başlamadan 4 saat önce gelip kayyum atadılar.

Halk TV’yi atanan kayyumun kısa vade, buradan açıkça söylüyorum, bütün milletimiz duysun. Kısa vade hedefi, İBB davasındaki duruşmayı, savunmayı karartmaktır. Halk TV’nin kapatılmasındaki kısa, orta vade hedefi fon meselesinin üstüne gidişini durdurmak, AK Parti seçmeninin Halk TV’den doğruları öğrenmesine engel olmaktır.

Orta vade hedefi, muhalefeti sessizleştirmektir. Adaysızlaştırdığı, kurumsuzlaştırdığı muhalefeti sessizleştirmektir. Ama buradan söylüyoruz.

Halk TV’ye yapılanın karşısında, bugüne kadar bizim sesimizi duyuran Halk TV’ye, yarın akşam saat 19:00’da Halk TV’nin önünde bütün Halk TV izleyicileri ile birlikte destek olmaya, mücadele yapmaya, Halk TV’nin hakkını halk için savunmaya gidiyoruz.

"Sansüre hayır, habere özgürlük"

Basın meslek örgütleri bu hafta sonu, 'Sansüre hayır, habere özgürlük’ diyerek cumartesi günü 14 ilde saat 14:00’te yürüyüş, eylem ve basın toplantısı düzenliyorlar. Bu eylemlere bütün YENİ Partilileri, bütün muhalefetin sesinin kısılmasına isyan eden bütün demokratları yarın akşam Halk TV’ye, cumartesi de 14 şehirdeki basın meslek örgütlerinin eylemlerine davet ediyorum."