Özgür Özel, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ı hastanede ziyaret etti



Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu sabah saatlerinde ziyaret eden Özel, daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'a ziyarette bulundu.



Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, Kahraman'ın MS hastası olduğunu ve sağlığıyla ilgili kaygı verici gelişmeler yaşandığını söyledi.



Kahraman'ın durumuyla ilgili Anayasa Mahkemesine başvuru yapıldığını, yeniden yargılama ve tutukluluk halinin değerlendirilmesi için konunun 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiğini ve talebin reddedildiğini anımsatan Özel, karardan sonra Kahraman'ın durumunun kötüye gittiğini aktardı.

Özel, hastanede başhekim ve Kahraman'ın doktorlarıyla görüştüğünü kaydederek, "Tayfun Kahraman'ı takip eden, hastaların sağlık durumlarının iyi olmasını kendi yakınlarınınki kadar önemseyen bir ekip var. Tüm sağlık emekçileri gibi onlara, hastane personeline teşekkür ediyoruz. Silivri'deki cezaevinden buraya gelen, eşlik eden memur arkadaşımız, jandarma arkadaşlarımız var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ancak gördüğümüz durum şu, 15 metrekarelik bir odanın içinde dört tane jandarma eriyle birlikte durmak zorunda kalıyor. Çünkü prefabrik, firar tehlikesi var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la normalleşme konusunun sorulması üzerine Özel, "Benim Erdoğan'la normalleşme gibi bir derdim yok, bu ülkenin normalleşmesi gibi bir derdim var. Bu ülkedeki insanların insanca yaşaması ve hayatlarını insanca sürdürmeleri, bundan sonra da emeklisinden asgari ücretlisine, çiftçisinden memuruna ve esnafına kadar herkesin insanca yaşaması gibi bir derdim var." diye konuştu.