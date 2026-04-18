Özgür Özel, GPM Liderler Resepsiyonu’na katıldı

CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) ve İlerici İttifak'ın (PA) ortak düzenlediği Küresel İlerici Seferberlik’in (Global Progressive Mobilisation) iki gün sürecek toplantısına katılmak üzere dün İspanya’nın Barselona kentine geldi. Toplantının ilk gününün akşamında GPM Liderler Resepsiyonu düzenlendi. Dünyadan birçok liderin bir araya geldiği resepsiyona CHP Lideri Özeli heyetiyle birlikte katıldı.

CHP Lideri Özel burada; İsveç Başbakanı ve PES Başkanı Stefan Löfven, Almanya Şansölye Yardımcısı ve SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi Lideri Antti Lindtman ve Atina Belediye Başkanı Haris Doukas ile bir araya geldi.

Özel, İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez ile de görüştü. Karşılaştıklarında birbirine sarılan Özel ve Sanchez, bir süre sohbet etti. Özel, son olarak GPM Liderler Aile Fotoğrafı’na da katıldı. Resepsiyon basına kapalı olarak devam ediyor