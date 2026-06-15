Özgür Özel, bu hafta Meclis Grup Toplantısı yapacak mı? Yeni parti iddialarına yanıt geldi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de yaptığı açıklamalarda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve Yargıtay’a sürecin bir an önce sonuçlandırılması çağrısında bulundu. Yeni parti tartışmalarına da değinen Emir, CHP’nin köklü yapısına vurgu yaparak, “Biz partimizdeyiz, babaocağındayız. Cumhuriyet’i kuran partinin neferleriyiz. Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Partinin gerçek sahibi millettir, CHP’lilerdir” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel bu hafta grup toplantısı yapmayacak

Murat Emir, çarşamba günü olağanüstü kurultay talebiyle 900'e yakın imzanın Genel Merkeze iletileceğini açıkladı.

Emir, "Biz kurultay kararı almak üzere 900'e yakın imzayla çarşamba günü 74 il başkanımız ve bizimle ortak hareket etmeyen illerin delegeleriyle Genel Merkezimize olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz" ifadelerini kullandı. Emir, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in bu hafta Meclis Grup Toplantısı yapmama kararı aldığını açıkladı.

Yeni parti tartışması

CHP’li Emir, “Yeni parti” tartışmalarıyla ilgili soruyu, şöyle yanıtladı:

"Yeni parti ile ilgili çok spekülasyon yapılıyor. Biraz da dikkat çekmek için sanırım, olmayacak tartışmalar yürütülüyor. Biz partimizdeyiz, baba ocağındayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Bize kurulan ve kurulmaya çalışılan bütün tuzakların farkındayız. Bütün hukuksuzlukları da elbette biliyoruz ama biz buradayız. Partimizde mücadele etmeye devam edeceğiz, kurultay talep etmeye devam edeceğiz. Adalet, hukuk ve yasa demeye devam edeceğiz. Ama elbette ki CHP’lilerin umut bağladığı kadrolar olarak elbette ki her türlü seçeneği masamızda tutuyoruz ve tutmaya da devam edeceğiz."