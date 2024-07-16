Özgür Özel: İzmir'deki faciada kusuru olan kim varsa cezalandırılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulunuyor.

Ankara'daki Emniyet Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'e tepki gösteren Özel, "Sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın" dedi.

"Demokrasinin arkasındayız"

Özel'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Yıllarca mücadele ettik. Meclis tutanaklarında mevcuttur; Kamer Genç yıllarca uyarıda bulundu. O gece 16 arkadaş genel merkezimizde toplandık. Kısa bir değerlendirmeden sonra dedik ki tüm darbeler Meclis'i kapatır. Bizim teklifimizle Meclis'i Sayın İsmail Kahraman açtı. Biz o gün darbelerden medet ummadığımızı ifade ettik. Kim darbeye yeltenirse karşısındayız. Demokrasinin arkasındayız.

"Yanlış Devlet’in eline sarılmışsın"

Aynı hataların tekrar başladığı bir süreçteyiz. Devlete olan sadakatin altını çiziyorum. Dün gördüğüm bir şaşkına da söylüyorum ki sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın. Yanlış Devlet’in eline sarılmışsın. bir siyasiye saygı gösterilmesi eyvallah. O siyasinin bunu nasıl karşıladığı kendi tercihidir. Ama bu devletten maaş alan, bu milletin tamamı için görev yapması gereken birilerinin bu ülkede siyasette küçük bir kısmının temsiline el etek öpmesini asla kabul etmiyoruz nokta. Bundan sonraki süreçte devletin memuru, devletin memuru gibi davranacak, böyle basit konularla Türkiye gündemini işgal edilecek işlere girişilmeyecek. Siyasiler de üzerine düşen yükümlülüğün farkında olacaklar. Ben bir devlet memurunun, bir siyasi liderin eline sarılmasında muhatap hangimiz olursa olsun o devlet memuruna üstlendiği vazifenin gereğini hatırlatma gereğinde bulunurum.

"Meclis araştırma komisyonu kurulması için başvuracağız"

İzmir'deki faciada kusuru olan kim varsa cezalandırılacak. CHP Genel Başkanı olarak hepinize söz veriyorum. Bu mesele ile ilgili arkadaşlarım bir Meclis araştırma komisyonu kurulması için başvuracak. Bunun için hep birlikte çalışacağız. Bir kaza olursa belki de ucu bize dokunacaklar hayır diyorum, belki de ucu bize dokunacak. Ama kaldırın engelleri diyorum.

İğneada'da Sisli Vadisi'nde 6 vatandaşımız sel geldi boğularak öldüler. 10 aydır bir hukuk mücadelesi var. Tesisin kaçak olduğu, yıkım kararı olduğu ama uygulanmadığı öğrenildi. Kamu görevlilerinin yargılanmalarına izin verilmiyor. Biz ailelerin yanında olacağız. İğneada davasında mağdurların sonuna kadar arkasındayız.

Murat Kurum'a yüklendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı bumerang gibi. Millet atıyor, o geri geliyor. Bumerang bakan. Çıktı ve inanılmaz açıklamalarda bulundu. Erdoğan bir yılda 650 bin konut sözü verdi. 1,5 yılda 76 bin konut yaptılar. Şimdi çıkmış Bakan diyor ki; '2025 sonuna kadar bütün konutlar bitecek.' Kardeşim, hanginize inanacağız? Seni atayan dolma kalemin sahibi 'Bir yıl sonra evler yapılacak, oyu bana verin' dedi. İnsanlar onun bu sözüne güvendi, ona yetkiyi verdi, o yetkiyle o seni atadı, sen diyorsun ki; '3 yıl bitince evler bitecek.' 3 yıl diyor. Yani daha 1,5 yıl konteyner, çadır, soğuk, güneş, toz, toprak...

"AYM'nin üyelerine sesleniyorum vicdanınızla bir karar verin"

Bugün enteresan bir konuyu sizlerle konuşmak isterdim. Konu bir hukuk katliamı. Gezi davasından 5 kişi içeride. Hepimizin yerine yatıyorlar. Gezi biziz kardeşim, hepimiz Gezi'deydik. Gezi bizim onurumuzdur. 2 kez beraat edenleri 3. kez yargılayıp mahkeme kararlarına rağmen içeride tutacaksın. Can Atalay milletvekili seçildi, yemin töreninde kürsüye çağrıldı. Salmadılar gelsin. Oy birliğiyle insan hakları komisyonuna seçildi kapıyı kapattılar 'salmayız' dediler. Yani millete, Meclis'e direniyor birileri. AYM 25 Ekim'de hak ihlali diyor. 8 Kasım'da Yargıtay bu işlemi yok sayıyor. AYM yine hak ihlali kararı veriyor ama Yargıtay yine direniyor. 30 Ocak'ta milletvekilliği düşürüldü. AYM'den gerekçeli karar bekleniyor. AYM'nin üyelerine sesleniyorum sizi kimin atadığından bağımsız vicdanınızla bir karar verin, verdiğiniz kararın gerekçesini de yazın.

"Bakalım Tuğrul Bey'e MHP ne diyecek?"

7 yılı geçen bir süredir içeride yatan Osman Kavala ile ilgili bugün Tuğrul Türkeş bir açıklama yaptı. Milliyetçi hareketten gelen herkesin başbuğ dediği Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Türk heyetinin başkanıdır. Ziyaretimde bana şunu demişti: "Kavala orada tutuklu, biz bu odada hapisiz". Biz Türkiye için çalışmak istedikçe karşımıza bu dava geliyor. Bu insanların hiçbiri Kavala'yı tanımaz ama sembol davadır. Hakim de cumhurbaşkanı da anayasaya uymak zorundadır. Tuğrul Bey emek verdi, olmadı. Bugün açıklama yapmış. Diyor ki, "Kavala'yı ziyaret edeceğim". Hangi Kavala'yı? Biz söyleyince "Vatan hainlerinin adını anıyorsunuz, o ajandır" dedikleri Kavala'yı, Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş ziyaret edeceğini söylüyor ve diyor ki "Gerçek milliyetçilik budur". Bakalım Tuğrul Bey'e MHP ne diyecek? Gezi Davası'nı inadına sürdürmek, bu insanları inadına içeride tutmak, Tuğrul Bey'in dediği gibi ne milliyetçiliğe sığar, ne vatanseverliğe sığar.

Sahipsiz köpekler: Ölüm yasası getirdiler

Evet Türkiye’de bir başıboş köpek sorunu var. Ama bunun çözümü için insancıl, akılcı, bilimsel yöntemlerin uygulanması gerekirken, muğlak ifadelerle öldürmeyi meşrulaştıran ve çözümü tamamen belediyelere, uygulayıcıların inisiyatifine bırakan, bakımevi açma zorunluluğunu 2028’e kadar eterleyen, hayvan hakları derken, hayvanların yaşam hakkını tehdit eden bir ölüm yasasını getirdiler. Yıl 2020 Hayvan Hakları Raporu diyor ki hayvan hakları fonu kurulmalı, yaygın ve etkin kısırlaştırmayla barınak hizmetleri karşılanmalı. Fon parayı nereden alacak? At yarışı, Milli Piyango ve bazı vergilerin küçük kısmı. Bu yıl bu sorun çözülebilecekken sorun tamamen ortada bırakılıyor. Ölüm yasasına bu grubumuz tarihi bir direniş gösterecek.