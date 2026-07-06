Özgür Özel grup toplantısını Eskişehir'de yapacak
CHP’nin Grup Başkanı Özgür Özel, 7 Temmuz Salı günü bir dizi programa katılmak üzere Eskişehir’i ziyaret edecek. Özel, partisinin haftalık grup toplantısını da Meclis NATO Zirvesi nedeniyle kapalı olacağı için Eskişehir'de yapacak.
CHP'nin Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin 7 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısını Eskişehir'de yapma kararı aldı.
Özel, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başlayacağı 7 Temmuz'da Eskişehir'de olacak.
Özel, partisinin haftalık grup toplantısını da zirve nedeniyle Meclis kapalı olacağı için saat 13:30’da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecek.