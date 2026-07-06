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Özgür Özel grup toplantısını Eskişehir'de yapacak

CHP’nin Grup Başkanı Özgür Özel, 7 Temmuz Salı günü bir dizi programa katılmak üzere Eskişehir’i ziyaret edecek. Özel, partisinin haftalık grup toplantısını da Meclis NATO Zirvesi nedeniyle kapalı olacağı için Eskişehir'de yapacak.

Haber Merkezi
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Özgür Özel grup toplantısını Eskişehir'de yapacak
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CHP'nin Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin 7 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısını Eskişehir'de yapma kararı aldı.

Özel, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başlayacağı 7 Temmuz'da Eskişehir'de olacak.

Özel, partisinin haftalık grup toplantısını da zirve nedeniyle Meclis kapalı olacağı için saat 13:30’da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecek.

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