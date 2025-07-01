Özgür Özel: Günü gelecek Ekrem Başkan'ın bir vesikalık fotoğrafına yenileceksiniz

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının üzerinden 100 gün geçti. CHP 100'üncü gün nedeniyle bugün İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de miting yapacak.

Akşam saatlerindeki mitingden önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “100 KARASI” toplantısında konuştu. Toplantıya İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve İBB tutuklularının yakınları da katıldı.

Özel, Meclis grup toplantısının olduğu gün ve saatte bu toplantıyı düzenlediklerine dikkat çekerek, akşam da Saraçhane'de olacaklarını yineledi.

"Darbeye karşı direnme hakkımızı kullanıyoruz"

"Milli iradenin adliyelerde, saray koridorlarında boğulmak istendiği, halkın egemenliğine pusuların kurulduğu bir süreci yaşıyoruz" diye Özel, şöyle devam etti:

"Tam 100 gün önce bugün 15,5 milyon insanın sandığa giderek oy verdiği bir Cumhurbaşkanı adayı adaylaştığı gün tutuklandı. Bugün 100. gün. Yüz karasıdır. Demokrasinin, adaletin yüz karasıdır. Bu süreç Türkiye siyasi tarihinin yüz karasıdır. 19 Mart'tan bu yana sokaklardayız, meydanlardayız.

Gençlerin dediği gibi miting için değil, eylem için meydanlardayız. Bir darbeye karşı direnme hakkımızı kullanıyoruz. Çünkü bu milletin tarihinde aslında bir direnişin tarihi yatar.Tarihte zalimler hep var, var olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Ama direniş ile de vardır. Kazananlar hep direnenler olmuştur."

"İktidar 100 gün önce kaybettiğini itiraf etti"

İktidarın 100 gün önce gözden de gönülden de düştüğünü söyleyen Özel, "Bu iktidar aslında 100 gün önce kaybettiğini itiraf etmiştir. İşte bu yüzden bugün aynı zamanda milletin henüz tecelli etmemiş iradesinin ilan edilmemiş de olsa zaferinin 100. günüdür. 100 gündür bu ülkeyi yönetenler artık meşru bir iktidar değildir. Bir avuç insandan oluşan bu yapı baskıyla ayakta durmaya çalışan yitik bir rejimi temsil etmektedir" dedi.

AK Parti'nin kurulduğu günden sonra ilk kez yenilgi ile tanıştığını belirten Özel, "Yükselen bir panik, bitmeyen bir kibirle millete cephe aldılar. Önümüzü kesmek için iki yola başvurdular. Önce belediyelerimizi çökertmeye çalıştılar. SGK ve vergi borçlarını pek çoğu kendi dönemlerinden kalan faiz üstüne faiz binmiş fahiş borçları bizim başkanlarımızdan bir seferde, tek seferde kesmek istediler ve bunu büyük oranda yaptılar. Buradan bir sonuç çıkmayınca bu sefer yargı kumpaslarına giriştiler" ifadelerini kullandı.

"Seyyar giyotin"

Akın Gürlek'e ithamda bulunan Özel, "Mahkeme mahkeme gezdirdikleri, Canan Kaftancıoğlu, Enis Berberoğlu, Selahattin Demirtaş, Can Atalay, Sözcü Gazetesi, Selçuk Kozağaçlı, Grup Yorum, Türk Tabipleri Birliği, Sırrı Süreyya Önder davalarında görevini verilen siyasi talimatları harfiyen yerine getiren sonra Bakan Yardımcısı olarak Ankara'da ödüllendirilen seyyar giyotini buldular ve bu ismi anayasaya aykırı bir kararla Adalet Bakan Yardımcılığı gibi siyasi bir makamdan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atadılar. 9 Ekim'den bu yana 265 gündür İstanbul'da ve Türkiye'de adalet ayaklar altında, vicdan ayaklar altında" diye konuştu.

"Erdoğan Ekrem başkandan çok korktu"

"Erdoğan Ekrem başkandan o kadar çok korktu ki diplomayı iptal etmekle yetinmedi" diyen Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alındığı ve tutuklandığı süreci anlattı.

Özel, şöyle devam etti:

"İşte bugün o tutuklamanın 100. gününde bir aradayız. 100 günde ne yalanlar, ne iftiralar attılar. Bir ay sonra birbirinizin yüzüne bakamayacaksınız dediler. Balyozda, Ergenekon'da İstanbul seçimlerinin iptalinde hangi kumpasları kurdularsa o kumpasların bir benzerini kurdular. İnsan hafızası hem kuvvetli hem zayıf. Unutmamamız gerekenleri unutmuyoruz ama bazen unuttuklarımız da unutmamak gerektiği noktada bir kenarda duruyor."

"İmamoğlu masumdur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, "Yasaklamalarla, resim indirmeyle, ses kısmayla bu milletin gönlünden Ekrem Başkanı sökemezsiniz. Yenileceksiniz. Yenileceksiniz. Bütün resimleri indirseniz, pankartları toplasanız, bütün sesleri kıssanız da günü gelecek Ekrem Başkan'ın bir vesikalık fotoğrafına yenileceksiniz" dedi.

"2 Kasım 2025 Pazar günü bizim adayımız Ekrem İmamoğlu"

Ayrıca erken seçim çağrı yapan Özel, bu kez net bir tarihe işaret etti. Özel, “Cesaretiniz varsa. Anayasaya göre yapılacak erken seçimde Recep Tayyip Erdoğan aday olabileceğine göre 2 Kasım 2025 pazar günü bizim adayımız Ekrem İmamoğlu'dur. Karşımıza ister Erdoğan kim çıkarsa çıksın. Sandık istiyoruz. Seçim istiyoruz. Kararı millet versin istiyoruz. Milletten kaçmayın. Biz adayımızla, örgütümüzle, enerjimizle buradayız. Hakem millettir. Gelin milletin karşısına çıkalım” dedi.