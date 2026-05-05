Özgür Özel hakkında bir dokunulmazlık dosyası daha TBMM'ye sunuldu
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait 4 dokunulmazlık dosyası sunuldu.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.
Karma Komisyon'a, CHP Genel Başkanı Özel ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Türkkan'ın dosyaları sevk edildi.
Özgür Özel hakkında 3 dosya bulunuyor.