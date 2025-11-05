Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

  1. Ekonomim
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından soruşturma başlattı.

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Ümraniye'de düzenlenen partisinin mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.


Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, bugün ilimizin Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmanın bir bölümünde, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne' yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla 'Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık' şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."

