Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlayan 2025/318 E. sayılı dosyasının ilk duruşması sonrasında, basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle, TCK'nın 125/1,2,3-a,4,5 madde ve fıkraları uyarınca hakaret suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Özgür Özel ne demişti?

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB davasının ilk duruşması sonrasında sert bir açıklama yaptı. Özgür Özel, mahkeme başkanına tepki göstererek, “İyi ki böyle bir heyet var, iyi ki böyle bir heyet var! Millet görsün bunların ciddiyetini” dedi.

İBB Başkanlığı’ndan uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu, 107’si tutuklu 402 kişinin yargılandığı İBB davası bugün Silivri’de başladı. Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, mahkeme heyetinin tarafsızlığını kaybettiği gerekçesiyle “reddi hakim” talep etti. Mahkeme heyeti talebi reddetti. Duruşmanın ilk celsesi sona erdi.

Özgür Özel, mahkeme çıkışında duruşmayla ilgili konuştu. Özel, mahkeme başkanına tepki gösterdi, “‘Nihayet yargılama başladı’ demek isterdik” diye konuştu.

Özgür Özel “Ancak öyle bir liyakatsizlik, öyle bir iş bilmezlik, öyle bir majestelerinin yargısı olmaya adanmışlık durumuyla karşı karşıyayız ki; hepiniz gördünüz, yargılamayı dahi başlatamadılar. Öyle bir heyetle karşı karşıya kaldık ki; bu heyetin bu yargılamayı götüremeyeceği, vereceği karara kimsenin inanmayacağı, kimsenin burada adaletin (bırakın sağlanmasını) ‘mış gibi’ yapılmasını bile taşıyamayacak bir heyetle karşı karşıya olduğumuzu büyük bir üzüntüyle takip ettik.”

Bütün Türkiye’nin bu yargılamayı beklediğini söyleyen Özel, “Avukatlar yargılamadaki usulü soruyorlar, gidip; ‘Odama kabul edemem, kimseyle görüşemem’ diyor. Oysa ki nasıl bir yargılama yapacağını anlatması lazımdı; ya bunu yazılı yapması lazımdı ya da müvekkilleri adına Çağlayan Adliyesi’nde giden başvuranlara ya kendisinin, hiç değilse oradaki kaleminin nasıl bir yargılama yapacağını söylemesi lazımdı” dedi.



“Reddi hakim” talebinin gerekçesini açıklayan Özel, “Niye reddi hakim talebinde bulundular? Çok basit şekilde söyleyelim. Birincisi; kırk bir tane Ağır Ceza Mahkemesi var Çağlayan Adliyesi’nde. Bir yıldır hepimiz biliyoruz, hepiniz biliyorsunuz, bütün muhabir arkadaşlara bugün söyleyince kafa sallıyorlar. Yabancı muhabir arkadaşlara da yardımcı olun; kırk bir mahkemeden Anayasamız gereğince rastgele birine düşecek ve düştüğü yerdeki o hakim görecek, doğal hakim ilkesi gereğince” diye konuştu.



Hakimlerin tecrübelerini eleştiren Özel, “Şimdi ne beklersiniz? Herhalde Türkiye siyasi tarihinin en mühim üç davasından biridir değil mi? Üç beş davasından biri… Demokrat Parti’nin darbeden sonra yargılandığı dava, 12 Mart ya da 12 Eylül’den sonra yargılamaları… İlk üç davadan biri. Ne ister? Tecrübe ister değil mi, tecrübe ister. Bugünkü kürsüdeki hakim; birinci sınıfa ayrılmak için on yılı geçmiş olması lazım. Neyle geçiyor? Avukatlıkta yaptığı sürenin üçte ikisi sayılarak geçiyor. Bu kadar tecrübesiz bir hakim… Diğer ikisi, 2024 Mayıs’ta kura çekmişler hey! Bu mayısta ikinci yıllarını kutlayacaklar” dedi.

“Kanun nal gibi apaçık”

Hakimin “reddi hakim” talebinin hemen değerlendirmemesi hakkında konuşan Özel, “Reddi hakim talebi var. Kanun böyle nal gibi yazılı ya, apaçık: ‘Reddi hakim talep edilince başka hiçbir iş yapılamaz, buna karar verilir’ diyor ki insanlar itiraz etsin üst mahkemeye; ‘Sen daha duracak mısın durmayacak mısın?’ diye. Bütün öğleden sonra dört saat reddi hakim talebini oyalaya oyalaya başka bir şey soruyor, başka bir şey soruyor… Reddi hakim talebi Ekrem İmamoğlu adına yapılıyor. Daha önce Ergenekon davasında reddi hakim talebinde yargılanan kişiye (istemesine rağmen) avukatlardan sonra söz verildi diye dava bozulmuştu” diye konuştu.

Özel, Ekrem İmamoğlu’nun suçunun ispatlanmadığını belirtti, “Mahkeme kararı yetmez, istinafta onaylanması yetmez, Yargıtay’da kesinleşene kadar masum ve İstanbul’un son seçilmiş belediye başkanı var. Sen içeride tutuyorsun diye görev yapamıyor. 15.5 milyon kişinin oy verip seçtiği, 25.5 milyon kişinin ‘tutuksuz yargılansın’ diye imza verdiği kişiyi kürsüye çağıracak; ‘Sanık Ekrem’ diyor. Aileler biz itiraz edince üç beş kez öyle ‘Ekrem, sanık Ekrem.’ Sonra itirazlar gelince, salonda uğultu yükselince; beceriksiz, kabiliyetsiz, kifayetsiz, yeteneksiz, titreyerek ‘Ekrem Bey siz’ falan demeye başlıyor” dedi.

“Hakim yoklama almadan başladı”

Hakimin davaya yoklama almadan başlamasını da eleştiren Özel, “Araya bir avukat karışmış, yoklama almadı ya kimin ne olduğunu bilmiyor, söz talep edince verdi. Hanımefendi anlatıyor; bu davaya müdahil olmak isteyen birisinin avukatıymış. Konuşup konuşup talepte bulundu, bunu da dinledi. Oysa ki davayı yapacaksın, başlatacaksın, bunlar başvuracak, müdahil olmak isteyecekler, müdahillik talebini kabul edersen o avukat konuşmaya başlayabilir. Sokaktan bir cübbe bulan herhangi birisi şakasına gelse, giyse cübbe, içeri girse onu da konuşturacak; yoklama almadığı için, kayıt almadığı için kimin kim olduğunu bilmediği için” dedi.

Özel şöyle devam etti:

“Öyle bir haldeyiz ki, öyle bir haldeyiz ki bu iş burada nasıl gidecek bilmiyorum ama eline yüzüne bulaştırma ihtimali iyi ihtimal, iyi ihtimal. İyi ki böyle bir heyet var, iyi ki böyle bir heyet var! Millet görsün bunların ciddiyetini. Millet görsün nasıl, nasıl bu iftiralara karşı nasıl bir heyet tercih edildiğini.”