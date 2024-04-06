Özgür Özel, Hatay'a gidiyor: Herkesi YSK önüne çağırıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk'ün İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını almasına tepki gösterdi. "YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir" diyen Özel, yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağını bildirdi. Vatandaşları da YSK'ya gitmeye davet etti.

Hatay İl Seçim Kurulu’nun, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) “Yapılan olağan itiraz varsa sürecin beklenmesi gerektiği” kararı vermesine rağmen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını AKP’nin adayı Öntürk’e verdiği ortaya çıktı. CHP, YSK’ya Hatay’da oyların yeniden sayılması ile Hatay İl Seçim Kurulu’nun mazbatayla ilgili aldığı karara itiraz etmişti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara YSK önünde toplanma çağrısında bulundu. Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir.

Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir.

Bizler yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız.

Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum."