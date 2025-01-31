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Özgür Özel: Hep birlikte omuz omuza verdiğimiz mücadele, Türkiye mücadelesidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu birliktelik Türkiye’nin umududur. Bugün Türkiye için umut ateşini yakan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş başkanlarımıza, yollara dökülerek onlara sahip çıkan onbinlerce yurttaşımıza, partililerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Haber Merkezi
ANKA
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Özgür Özel: Hep birlikte omuz omuza verdiğimiz mücadele, Türkiye mücadelesidir
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek veren siyasi partilere teşekkür etti.

Özel, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bu birliktelik Türkiye’nin umududur. Bugün Türkiye için umut ateşini yakan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş başkanlarımıza, yollara dökülerek onlara sahip çıkan onbinlerce yurttaşımıza, partililerimize teşekkür ediyorum. Demokrasi ve adalet için büyük bir dayanışma gösteren; İYİ Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Zafer Partisi, DEVA Partisi, TİP, Sol Parti, EMEP, Yeniden Refah Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi’ne şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte omuz omuza verdiğimiz mücadele, Türkiye mücadelesidir. Hep birlikte kazanacağız, biz kazanacağız, Türkiye kazanacak!"

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