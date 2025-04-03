Özgür Özel: Her hafta sonu Ekrem İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız

CHP Lideri Özgür Özel, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. CHP kurultayına 81 ilden herkesi beklediklerini söyleyen Özel, "Her hafta sonu Ekrem İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız" duyurusu yaptı.

Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

"Kurultay'da tek gündem var. O da başkanlık seçimleri. 81 ilden yurttaşlarımızı, partililerimizi, CHP ile dayanışma göstermek isteyen herkesi, demokraside buluştuğumuz tüm gençleri, Nazım Hikmet Kültür Merkezi önüne bekliyorum. Asıl kurultay konuşmasını salonda değil, dışarıda yapacağız.

Kurultay, ne basına kapalıdır, ne üyeye kapalıdır.

19 Mart başarısız darbe girişiminin üzerinden tam 15 gün geçti. Bu sivil darbeler, çoğunlukla geldikleri sandıkla gitmek istemeyenlerin giriştiği bir darbe türüdür. Bu milletin kararına saygısızlıktır. Bu yaşadığımız darbe daha önce yaşadıklarımızdan farklı olarak vatandaşın bir sonraki tercihine yapılmıştır. Bu darbe Erdoğan'ın yarışmaktan korktuğu bir sonraki Cumhurbaşkanına yapılmıştır.

"Her hafta sonu özgürlük mitingi yapacağız"

Her hafta sonu Ekrem İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız. Kayyım rezaletini gündeme getirenlere gerekli cevabı vereceğiz. Ne basına ne üyeye kapalıdır.

Adil Karaismailoğlu yapısı darbe başarılı olsa İBB Başkanlığı'na getirilecekti. Darbenin üst kademe listesi başarılı olsa neler yapacağı bellidir.

19 Mart başarısız darbe girişiminin üzerinden tam 15 gün geçti. Bu sivil darbeler, çoğunlukla geldikleri sandıkla gitmek istemeyenlerin giriştiği bir darbe türüdür. Bu milletin kararına saygısızlıktır. Bu yaşadığımız darbe daha önce yaşadıklarımızdan farklı olarak vatandaşın bir sonraki tercihine yapılmıştır. Bu darbe Erdoğan'ın yarışmaktan korktuğu bir sonraki Cumhurbaşkanına yapılmıştır.

Ben bir Cumhurbaşkanına ne söylenebileceğini, ama bir cunta başkanın neden anlayacağını çok iyi bilen birisiyim. Maalesef bu süreçte muhatabım bir Cumhurbaşkanı değil, bir cunta başkanıdır. Cunta başkanları demokrasiden anlamaz. Cunta başkanları demokrasiden nasibini alamamışlardır.

Geldik bu işin başka noktasına. Ekrem Başkanı terör ile yolsuzluk ile itham ettiler. Her şey herkesin gözünün önünde oldu.

"MASAK raporu bomboş"

Ayşe Barım niye alınmış onu da görüyorsunuz. Gazeteciler niye alınmış hepsini görüyorsunuz. Bir gün bir şey yapacağız kimse sokağa çıkamasın. Şimdi buradan bir yeni büyük meseleyi kayda geçirmek üzere karşınızdayım. Öyle bir yakalandılar ki. Onun hedefi Ekrem İmamoğlu idi. Bütün Türkiye geçti arkasına. O kadar aceleye gelmiş ki MASAK raporu bomboş. TRT'den canlı yayın bütün yargılama. Ekrem Başkan'ı tutuksuz yargılayın. Ekrem Başkan'a soruları sorun cevapları millet duysun. Her şey üç tane ağaç isimli oduna dayanıyor. Orası tıss hiçbir şey yok. Bazı gerçek tanıklar var. Şimdi de yalancı tanık teklifleri yapılıyor. Şu anda TRT'den bakanlıklardan AA gibi kurumlarla çalışan kurumlardan geçmişe yönelik beyan verin diyorlar. Bu insanlar sıkıştırılıyorlar.

"Seni o sokağa aslan gibi gençler çıkardı"

Bir grup diplomaya hiç girmeyecektik demiş. Daha MASAK raporu çıkmamış küçük ortaktan genel başkan yardımcısı tutuklanacak diye Sinan Buhran'a mesaj atmış. Beni çağırsınlar sorsunlar kim olduğunu.

Boykota biz de destek verdik. Hayatın içinde herkesin katkı vereceği bir şekilde bu olaylara tepki göstermek. 301 arkadaşları içeride. Diyelim ki suçlular. Bir gün yatarı yok bu suçun. Bu çocuklara yaşattığınız şey haram zıkkım olsun. Bayramda kardeşinden annesinden babasında ayrı bıraktınız 19-18 yaşındaki gençleri. Sokaklara çıkmayanlar bir kameraman bir dükkan. Oh içime değsin. Sokağa çıkarttım ya seni. Seni o sokağa aslan gibi gençler çıkardı.

"Bomboş AVM'ler, sen kimi kandırıyorsun"

Bütün Türkiye gördü bomboş AVM'leri sen kimi kandırıyorsun. Çok merak ediyorsan senin seçtiğin günde yapalım. Bizi görmeyenleri özel bir boykot listesiyle boykotyap.org adresinden izleyebilirsiniz. Oradakilere sürekli destek veriyoruz. O dündü oldu bitti.

"Bahşiş bırakmak serbest, patrona hesap yasak"

Boykot yapılan firmalarda çalışanlara bahşiş bırakmak serbest, patrona hesap ödemek yasak."

TRT oyuncularının diziden çıkarılması

Bugün hepsinin serbest bırakılmasını bekliyorum. Gözdağı verdiklerini düşünüyorum. Boykot yasal bir haktır. Baş boykotçu Erdoğan zaten. Boykotun demokratik olmadığını söylüyorlar. Türkiye'de en çok boykotu konuşan Erdoğan'dır. Yandaş basını boykot ediyoruz. Lokantada parayı bizden çıkaracaksın, gidip saraya hizmet edeceksin. Boykot ediyoruz.