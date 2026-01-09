Özgür Özel: Her konuda müstakil siyasetimiz var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi İl Başkanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Mogan tesislerinde düzenlenen toplantı yaklaşık beş buçuk saat sürdü. Toplantıda, Meclis’te yürütülen komisyonun faaliyetleri ile birlikte Kürt meselesinin çözümüne yönelik çalışmalar kapsamlı olarak değerlendirildi.

Genel Başkan Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Grup Başkanvekili Murat Emir ile Genel Başkan Yardımcıları Sezgin Tanrıkulu ve Gökçe Gökçen, komisyon faaliyetlerine ilişkin olarak bilgilendirmede bulundu. Ardından il başkanları ve kanaat önderlerinin görüş ve değerlendirmeleri alındı.

PM Üyesi Emine Uçak Erdoğan’ın da ay sonunda düzenlenecek Demokrasi ve Toplumsal Barış Konferansı ile ilgili bilgi verdiği toplantıda, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de konuşma yaptı. Toplantının son iki saatlik bölümüne ABB Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de katıldı. Toplantı CHP Lideri Özel’in kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda söz alan il başkanları ve kanaat önderleri, CHP’nin Meclis’teki komisyona katılmasının, komisyonda kalmasının ve sürece dair cesur söylemlerinin bölgelerinde olumlu karşılandığını ifade etti. CHP’nin Suriye’de barış isteyen tutumunun ve doğu ve güneydoğu için kalkınma ve refah talep etmesinin takdir topladığını belirten katılımcılar, geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için CHP’nin tavrının önemli olduğuna işaret etti.

“Bizim Türkiye'nin meselelerine ve ihtiyacı olan çözümlere dair her konuda müstakil siyasetimiz var”

Özel, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Kendi iç sorunlarını çözen Türkiye, bölgeye barış ve refah getirilmesinin de öncülüğünü yapar. Bizim Türkiye'nin meselelerine ve ihtiyacı olan çözümlere dair her konuda müstakil siyasetimiz var. Kendine ait siyaseti olmayan başkalarının planına figüran olur. Terörün bitmesi, silahların susması, Kürt meselesinin demokratik bir zeminde çözülmesiyle ilgili kararlılığımızı ve güven veren adımları desteklemeyi sürdüreceğiz. Ayrımcı kutuplaştırıcı dil ve siyasetten bizi kurtaracak olan Cumhuriyet’in kucaklayıcı eşit yurttaşlığı tesis eden iklimidir. Türkiye'nin kurucu partisi olarak milletimizin 100 yıl önce büyük bir Kurtuluş Savaşı vererek kurduğu bu Cumhuriyeti, tam demokratik hale getirmek bizim görevimizdir. Türkiye'nin dört bir tarafında milletimiz de bizden bunu bekliyor ve destek veriyor.”

Toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel ve katılımcılar, ABB Başkanı Yavaş’ın ev sahipliğindeki akşam yemeğine katıldı.