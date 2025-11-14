Özgür Özel'den Hrant Dink'in ailesine ziyaret

  1. Ekonomim
 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hrant Dink'in ailesiyle bir araya geldi.

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki programları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi'nin 2. etap açılış törenine katıldı.

Daha sonra Hrant Dink Hafıza Mekanı'na giden Özel, Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos Gazetesi önünde 19 Ocak 2007'de öldürülen Hrant Dink'in ailesiyle bir araya geldi.

