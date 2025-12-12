Özgür Özel: İBB dosyasındaki gizli tanık, tanıklıktan çekildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlke TV'de katıldığı yayında İBB soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına neden olan iki gizli tanığın ardı ardına tanıklıktan çekildiği söyledi.

Daha önce Meşe adlı gizli tanığın dosyadan çekildiğini hatırlatan Özgür Özel, ardından Meşe'nin yerine konulan gizli tanık İlke'nin de tanıklıktan vazgeçtiğini söyledi.

"Belgeyi 1 saat önce gördüm"

Gizli tanık İlke'nin gizli tanıklıktan vazgeçtiğini 1 saat önce öğrendiğini anlatan Özgür Özel açıklamasında “Meşe’nin ifadeleri sorularak Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Ancak iddianame çıkınca Meşe yoktu. ‘Delirmiş’, ‘çözülmüş’ denilerek dosyadan çıkarılmıştı. Gizli tanık Meşe’nin yerine ikame edilen İlke de tanıklıktan çekildi. Yarından itibaren bunu açıklayacağız. Belgesi var, hatta arkadaşlar çıktı alıp getirirse yayında da gösterebiliriz. Bu belgeyi yayından bir saat önce gördüm. Meşe’nin söylediği her şey zorunlu olarak İlke’ye de söyletilmişti. İlke de tanıklıktan vazgeçti" ifadelerini kullandı.