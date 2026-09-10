Özgür Özel: İktidara gelince bütün ev kadınlarını emekli yapacağız

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, saha çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Ardahan'a gelen Özgür Özel, Kadın Buluşması etkinliğine katıldı.

Özel, burada kadınların yaşadıkları sorunları dinledi. Kadınlar, sağlık hizmetlerine erişim, ulaşım ve hayvancılık ile ilgili sorunlardan bahsetti.

Burada açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Önceki partiyle seçimleri kazandık. Uğraştılar bizimle, partimizi elimizden aldılar. Millet dedi 'Yenisini kur', yenisini kurduk. Yürüyoruz" dedi.

Özgür Özel sözlerine şöyle devam etti:

"Biz YENİ'yi Ankara'da kurduk milletvekilleri ile ama esas köy köy, ilçe ilçe, şehir şehir gezeceğiz. Bugün Ardahan'a geldik, köyünüze geldik. 'Esas kuruluşu millet ile birlikte yapacağız' dedik, 'millet bize söyleyecek' dedik. Ankara'da masalarda oturup uğraşınca, bu dertleri millete nasıl anlatacağız diye düşünürken şimdi geldik size sorduk.

Ablam dedi ki, 'Başa geldiğinizde adamı olanı değil, arkada kalanı kayırın' diyor. Yakında bunu duyarsın. Ben diyeceğim ki, 'YENİ Parti gelince adamı olan değil, arkada kalanlar öne gelecek.' 30 tane danışman tutsan, bir hafta çalışsalar senin bulduğun sloganı bulamazlar."

İktidara geldiğimizde bir kadın evde duruyorsa, çocuğuna bakıyorsa, ev işi yapıyorsa, yaşlısına bakıyorsa, engellisine bakıyorsa, biz o kadına bir iş veremediysek, evde de çok önemli bir iş yapıyor, sigortasını devlet tarafından yaptırıp bütün ev kadınlarını günü gelince emekli yapacağız."