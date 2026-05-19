Özgür Özel: İktidarın amacı muhalefeti ortadan kaldırmak değil, kontrol altına almak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, The Economist için kaleme aldığı yazıda Macaristan’daki siyasi değişim ile Türkiye’deki demokrasi mücadelesi arasında dikkat çekici benzerlikler ve farklar olduğunu yazdı.

Özel, Macaristan’da seçmenlerin Viktor Orbán’ı devirmesinin Türkiye dahil Avrupa genelindeki demokratlar için moral kaynağı olduğunu belirtti.

Türkiye’de demokratik hakların kullanımının AK Parti iktidarında her geçen sene kısıtlandığını öne süren Özel, “Hem Türkiye’de hem de Macaristan’da 2010’ların sonlarına doğru siyaset, açık çekişmeden yönetilen rekabete kaydı; bu rekabette seçim sonuçları önceden belirlenmiyor, ancak giderek iktidar partisi tarafından yönlendiriliyor” dedi.

"O tarihten beri cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyoruz"

Özel, 2024'teki yerel seçimlerde partisinin en yüksek oyu alan parti olduğunu hatırlatarak, "O günden bu yana bir sonraki genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı adayımız parmaklıklar ardında"

Özel, yazısında Ekrem İmamoğlu’na yönelik davalara da geniş yer ayırdı.

İmamoğlu’nun 2019 ve 2024’te kazandığınu hatırlatan Özel, bu seçim başarısının ardından İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının “asılsız ve siyasi saiklerle ortaya atılan” suçlamalarla hedef alındığını belirtti ve şunları kaydetti:

"Bu seçim başarısı nedeniyle, kendisi ve arkadaşları, yolsuzluk, casusluk ve terörizme yardım gibi asılsız ve siyasi amaçlı suçlamalarla hapse atıldı. Erdoğan şimdi, partimizi felç etmek ve kontrol edebileceği bir muhalefet oluşturmak amacıyla, uydurma davalarla partimizin belediye başkanlarına saldırıyor. 2024'ten bu yana yaklaşık 25 CHP'li belediye başkanı tutuklandı, tutuklu yargılanmaya başladı ve adli ve idari tedbirler yoluyla fiilen görevden uzaklaştırıldı."

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’yi “felç etmek” ve kontrol edilebilir bir muhalefet yaratmak amacıyla belediye başkanlarını yargı süreçleriyle hedef aldığını öne sürdü.

"AKP'nin amacı muhalefeti ortadan kaldırmak değil, kontrol altına almak"

Özel’e göre AK Parti’nin hedefi muhalefeti tamamen ortadan kaldırmak değil, onu yönetilebilir ve kontrol edilebilir bir alana hapsetmek.

Özel, muhalefetin seçimlere katılmasına ve büyükşehirleri yönetmesinin yasal olarak engellenmediğini ancak giderek daralan sınırlar içinde hareket etmeye zorlandığını belirtti.

"Barış ve demokrasi birbirinden ayrılamaz"

Özel, iktidarla Abdullah Öcalan arasında yürütülen ve PKK'nın kendisini feshetmesini öngören süreci de değerlendirdi.

Özel, sürece ilkesel olarak destek verdiklerini, barış ve demokrasinin birbirinden ayrılamayacağını şu sözlerle ifade etti:

"Kürt sorunu Türkiye’yi daha da farklı kılıyor. Bugün hükümet ile PKK arasında yeni bir barış süreci var. CHP bu süreci taktiksel ya da seçim hesaplarından değil, daha geniş bir demokratik vizyon için destekliyor. Barış ve demokrasi birbirinden ayrılamaz. Bu anlayış, çoğulculuk, temsiliyet, vatandaşlık ve bir arada yaşama meselelerinin barışçıl bir gelecek için merkezi öneme sahip olduğu Ortadoğu için hayati önem taşıyor."

"Demokrasi mücadelesi çok sayıda cephede sürüyor"

Özel, Türkiye’de demokrasi mücadelesinin Macaristan’dakinden daha zorlu olduğunu öne sürdü. Bunun nedeninin yalnızca Türkiye’nin AB’nin kurumsal çerçevesi dışında kalması değil, aynı zamanda ülkenin daha büyük, daha karmaşık ve jeopolitik fay hatlarıyla iç içe olması olduğunu da belirterek yazısını şöyle sonlandırdı:

"Türkiye’de demokrasi mücadelesi artık sadece parlamentoyla veya sandıkla sınırlı değil. Bu mücadele çok sayıda cephede sürüyor: Kitlesel mitinglerde, sokaklarda günlük yaşamda, mahkemelerde hukuki argümanlarla ve sosyal medyada gençlerin zekâsı, yaratıcılığı ve dijital becerileriyle. Macaristan’daki muhalefetin zaferi, demokratik gerileme konusundaki küresel tartışmaya yeni bir ivme kazandırdı. Türkiye’de yaşanacak bir demokratik atılım, bu tartışmayı kökten değiştirecektir."