Özgür Özel ile birlikte YENİ Parti’de hangi milletvekilleri yer aldı? İşte listesi
YENİ Parti için kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na teslim edilmeden hemen önce Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP’den istifa etti. Murat Emir, YENİ Parti’nin kuruluşu için İçişleri Bakanlığı’na evrakları teslim etti. Peki Özgür Özel ile birlikte YENİ Parti’de hangi milletvekilleri yer aldı?
Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP’den istifa etti. Özel ile birlikte YENİ Parti’nin kurucular kurulunda yer alacak 90 milletvekili de istifa etti.
CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediği ifade edilen isimler de istifa edenler arasında yer aldı:
Ali Karaoba, Ali Fazıl Kasap, Barış Bektaş, Cevdet Akay, Deniz Demir, Faik Öztrak, Gamze Akkuş İlgezdi, Gülizar Biçer Karaca, Hasan Öztürkmen, Hüseyin Yıldız, İnan Akgün Alp, Jale Nur Süllü, Kadim Durmaz, Mahir Polat, Mustafa Adıgüzel, Nurten Yontar, Rahmi Aşkın Türeli, Rıfat Nalbantoğlu, Semra Dinçer, Sevda Erdan Kılıç, Yüksel Mansur Kılınç, Orhan Sarıbal, Erdoğan Toprak, İlhan Kesici.
Peki Özgür Özel ile birlikte YENİ Parti’de hangi milletvekilleri yer aldı?
Ahmet Tuncay Özkan
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
Ali Gökçek
Ali Mahir Başarır
Aliye Coşar
Aliye Timisi Ersever
Asu Kaya
Aşkın Genç
Ayça Taşkent
Ayhan Barut
Aykut Kaya
Aylin Yaman
Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
Barış Karadeniz
Bekir Başevirgen
Bilal Bilici
Burhanettin Bulut
Bülent Tezcan
Cavit Arı
Cemal Enginyurt
Cumhur Uzun
Deniz Yavuzyılmaz
Deniz Yücel
Doğan Demir
Ednan Arslan
Elvan Işık Gezmiş
Ensar Aytekin
Evrim Karakoz
Evrim Rızvanoğlu Emir
Eylem Ertuğ Ertuğrul
Fahri Özkan
Fethi Açikel
Gamze Taşcıer
Gizem Özcan
Gökan Zeybek
Gökçe Gökçen
Gökhan Günaydın
Harun Özgür Yıldızlı
Hasan Öztürk
Hikmet Yalım Halıcı
İbrahim Arslan
İsmail Atakan Ünver
İsmet Güneşhan
İzzet Akbulut
Kayihan Pala
Mahmut Tanal
Mehmet Salih Uzun
Mehmet Tahtasız
Melih Meriç
Metin İlhan
Murat Bakan
Murat Çan
Murat Emir
Mustafa Erdem
Mustafa Sarıgül
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Mühip Kanko
Nail Çiler
Namık Tan
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Okan Konuralp
Orhan Sümer
Özgür Ceylan
Özgür Erdem İncesu
Özgür Karabat
Özgür Özel
Reşat Karagöz
Seda Kaya Ösen
Servet Mullaoğlu
Seyit Torun
Sibel Suiçmez
Suat Özçağdaş
Süleyman Bülbül
Süreyya Öneş Derici
Şeref Arpacı
Tahsin Ocaklı
Talat Dinçer
Talih Özcan
Tekin Bingöl
Turan Taşkın Özer
Türkan Elçi
Uğur Bayraktutan
Ulaş Karasu
Umut Akdoğan
Utku Çakırözer
Ümit Özlale
Veli Ağbaba
Yaşar Tüzün
Yunus Emre
Yüksel Taşkın
Zeynel Emre