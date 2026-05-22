İlk görüşme yapıldı! Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e: En uygun zamanda kurultaya gidelim

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetti . Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonda görüştüğü bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verdi. Buna göre Görüşmede Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmek niyetini dile getirdi. Özel de memnuniyetini dile getirdi.

Sönmez'in açıklamaları şu şekilde:

Gün içerisinde demiştik ki; karşılıklı aramalar oldu ama iki taraf da o esnada müsait olmadığı için görüşme sağlanamadı demiştik. Az önce bu görüşme gerçekleşti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun son aradığında ulaşamamıştı Sayın Özgür Özel'e. Özgür Özel geri dönüş yaptı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti.

Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceğini ve sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti. Herhalde bu değerlendirme de çok gecikmeden, belki bir Parti Meclisi, belki bir MYK toplantısı veyahut da bilmiyoruz tabii ki, Sayın Özgür Özel arkadaşlarıyla bunu değerlendirdikten sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti. Görüşmenin içeriği de budur."