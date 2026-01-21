Özgür Özel, İmamoğlu-Enver Aysever iddiasına yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki 83'üncü mitingde konuştu.

Özel, şunları kaydetti:

"Doğrusunu herkesten dinledik, zaten mümkün değil metrelerce öteden."

Bu yaptığınız, bu yaptığınız haysiyet cellatlığıdır. Gün gelecek hesap vereceksiniz dedim, and içerim ki o hesabı soracağız, o hesabı soracağız!

Şimdi Ekrem Başkan'la baş edemediler, diplomasını iptal ettiler, bu kadar iftira ettiler. En son şimdi bir uçak yalanı çıkmıştı, duydunuz mu?

Bakın, uçak yalanını attılar. Utanmadan Sabah gazetesinde her gün yalan yazan, öbür öbür kendinden övünen, kibirli, yalancı... Yok efendim Silivri'de Ekrem Başkan gazeteciyi görmüş. Doğrusunu herkesten dinledik, zaten mümkün değil metrelerce öteden. Geçmiş olsun, sağ ol başkanım; bir karış yalan yazdı.

Ben gittim, içeri girmiş gazeteci kardeşim, geçmiş olsun dedim, ziyaret ettim; bir karış yalan yazdı, bir kelimesi doğru değil. Şimdi bu uçak yalanından ne haysiyet cellatlıkları yaptılar.

"O uçağın sahibi AK Partili çıktı, 'Ben Reisçiyim' dedi."

Ne oldu biliyor musunuz? Çekmeköy'e nasip olsun bu da. Ne oldu? O uçağın sahibi AK Partili çıktı, 'Ben Reisçiyim' dedi.

Uçağı işleten AK Partili çıktı. 'İmamoğlu'na hiç vermedik, biz siyasetten uzak durduk, zaten AK Partiliyiz' dedi.

Sonra o uçakla gezen Murat Gülibrahimoğlu... 'İmamoğlu'nun adamı' dediler, AK Partili çıktı. Önceki AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin 2019'a kadar ortağı, yani işler İBB'de AK Parti'deyken, o zamana kadar ortağı çıktı. Şimdi çıkmış diyor ki '2019'da bıraktım'.

Bizim burada anlattığımız adamın AK Parti ile ilişkisi... Yetmedi, daha önceden AK Parti İl Başkan Yardımcılığı yaptığı çıktı. İstanbul Valisi'nin bu kişiye daha geçen yıl devletin koruma polisini verdiği ortaya çıktı. Cebeci hafriyat alanının Enerji Bakanlığı'nda olduğu, döküm muvafakatnamesini Gülibrahimoğlu'na Enerji Bakanlığı'nın verdiği... Enerji Bakanlığı'nın Gülibrahimoğlu'na, İstanbul Valiliği'ne 'destek olacaksın, para vereceksin, onu ortak edeceksin' dediği ortaya çıktı.

Bu sorgulamalar sırasında Gülibrahimoğlu'nun elemanına sorular sorulurken, 4 milyon Euro'luk bir yere gelince...