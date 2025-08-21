Özgür Özel, İmamoğlu eylemlerinde tutuklanan gençlerin serbest kalacağı tarihi açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de tutulan Ekrem İmamoğlu ve diğer isimleri ziyaret etti. Özel, 18. ziyaretin ardından açıklama için kameralar karşısına geçti.

İmamoğlu eylemlerinde tutuklanan gençlerin serbest kalacağı tarihi açıkladı

Saraçhane'deki İmamoğlu eylemlerinde tutuklanan gençlerin tahliye olacağı tarihi açıklayan Özel, "Genç arkadaşlarımız, 3 Eylül günü serbest kalacak" dedi.

"Sabah gazetesine bu manşetleri kim attırıyor?

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün yapılan cezalandırma değil, ön infaz. Mussolini'nin yaptığı gibi... AK toros çetesinin çileli günleri başladı. Hadi o iftiranamelerden iddianame yazın da görelim bakalım. Güya biz 30 gün içinde insan içine çıkamayacaktık.

Aparat avukat Mehmet ev hapsinde. Bir Mehmet'i baroya sormadan tutuklama bir tarafta izin alınıp ev hapsi verilen Mehmet veya Mücahit... Alsana o Mehmet'i içeri. Alacak tarafların ağrıyor. Neden? Alırsan konuşacak. İddia ediyorum yakında ev hapsini de bırakacak. Ayrıca ev hapsi verdiklerinin İstanbul'da restoranlarda gezdiklerini de biliyoruz. Bu iş bu vakitten sonra çok zorlar sizi. O avukatla aradaki isimleri de biliyoruz.

HSK'ya verdiklerimi verdik. Göreceğiz bakalım AK toroslar çetesini ne zaman dağıtacaklar. AK Toroslar çetesi dağıtılmadıkça kendi gücünü takdim etme için 'iddianameyi yaz diyen' Devlet Bahçeli'ye had bildiriyor. 'İddianameyi yaz diyen' yakın arkadaşı Selahattin Bey'i alıyor içeriye koruyor. Sabah gazetesine bu manşetleri kim attırıyor?

"Gerçekten adalet sağlanmadan peşinizi bırakan namerttir"

En son artık ailelere saldırma işi yetmezmiş gibi aileleri buraya getiren şoförlere kadar musallat oldular. 'Size şirket kurdurdular mı' diye soruyorlar. Yok! Hadi biraz da seni içeri atalım diyorlar sonra. Bu devlet sizi dağıtmazsa bu iktidar sizden kurtulmazsa bu pisliğin hesabını hep beraber verirsiniz. AK toroslar çetesine meydan okuyorum.

Hadi yaz bakalım şimdi o iddianameyi. HSK'dakinin fazlası elimizde varken ve o birer birer görevlendirdiğiniz her bir avukatın usulsüzlükleri ortadayken yaz bakalım iddianameyi neler çıkacak içinden. o kadar çok her güç elimizde bize bir şey olmaz dediniz ki herkes korkacak sinecek bu işler çözülecek dediniz aha da karaya oturdunuz.

Daha da kıpırdayacak yeriniz yok. Tutuklusunuz! Odalarınızda, uyuyamadığınız yatak odalarınızda, adliyedeki odalarınızda tutuklusunuz. Sonuna kadar ensenizde olmaya devam edeceğim. Gerçekten adalet sağlanmadan peşinizi bırakan namerttir."

İmamoğlu'nun "Tutuklanmam terörsüz Türkiye sürecine en büyük kumpas" ifadelerini değerlendiren Özel, şöyle konuştu:

"Aynı kanaati paylaşıyorum. Bu konuda çok net bir şey var; Türkiye'de bir terörsüz Türkiye süreci yaşanacak, örgüt silah bırakacak ve yasal düzenlemeler yapılacak. bu sırada İmamoğlu o davadan tutuklu değil ama o davadan tutuklu arkadaşları ziyaret ettim. Kimi geçmişte DEM kökenli veya bunları Belediye Meclisi'ne yazmışız da bu şekilde Kürt'lerden oy almaya kalkmışız... Açık açık dedik. Kent uzlaşısı dedik.

Bizim seçmenimiz ne diyor. Bunlar size bunu yaparken nasıl süreç konuşuyorsunuz? Biz anaları düşünüyoruz, Türkiye'yi düşünüyoruz ama aksini söyleyen vatandaş haksız mı? Türkiye'nin birlik, kardeşlik ve zenginleşme umuduna sabotajdır."

"Çerçioğlu, ayrıksı bir vaka; buradaki arkadaşlar milim eğilmedi!"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ardından AK Parti'ye geçecek belediye başkanı olacağı iddialarına ilişkin konuşan Özel, şunları söyledi:

"Özlem Çerçioğlu vakası ayrıksı bir vakadır. Buradaki arkadaşlar bir milim eğilmedi. Çerçioğlu,'na sordum. Korktuğun bir şey var mı? Korkuyoruz tabii dedi. Hatan var mı dedim. Yok dedi. Korkma o zaman dedim. Gitti AKP'ye katıldı. Aziz İhsan Aktaş ile bırakın çalışmayı ondan aldığı plakaya AK plaka takan belediye başkanı dışarıda bizimkiler içeride. Bugüne kadar Çerçioğlu yolsuzluk yaptı demedim. Demem de, görmem lazım.

Çerçioğlu kendine güvenmek, cesaret göstermek 'suçum yok ispatlamayan namerttir' demek yerine gidip beni alın suçlamayın demeyi tercih etti. Ya AKP'ye katıl ya da Silivri'de yat demişler. O da AKP'ye katılmayıp tercih etmiş.

Kuşadası falan bir şeyler dedi. Kanıtlasın. Düne kadar beni İzmir'e aday yap bunu Aydın'a yap dediği arkadaşa sallıyor. Kendinden emin olmayanların korkanların ve o korkuyla parti değiştirenlerin durumunu Aydın'da meydan gösterdi zaten. Allah kimseyi Özlem Çerçioğlu'nun durumuna düşürmesin. Konuşma yapıyorum, konuşmam kaç kez 'Özlem Çerçioğlu istifa' sloganlarıyla kesildi. Allah kimseyi o duruma düşürmesin."