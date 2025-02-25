Özgür Özel, isim vermeden Serap Yazıcı'yı hedef aldı: "CHP’ye geçmek istediğini söyledi"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında AK Parti’nin 8. Olağan Kongresi’ni eleştirdi. Özel, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefeti hedef alan sözlerine yanıt verdi, “Bir ülkede iktidar muhalefete muhalefet etmez. Muhalefet iktidara muhalefet eder” dedi.

Özel, konuşmasında milletvekili transferleri konusuna da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bir milletvekilinde ahlak varsa milletvekilliğinden de istifa edecek” sözlerini hatırlattı.

"O kişi bizden sonra AKP'ye geçti"

CHP Genel Başkanı, Meclis'e CHP listesinden giren eski Gelecek Partisi Milletvekili Serap Yazıcı'nın AK Parti’ye geçme sürecini de isim vermeden şöyle anlattı:

"Bu kişi, AKP'ye geçmeden hemen önce Antalya milletvekilimize gitti, 'Tek adam rejimine itiraz benim partimde çok güçlü değil, size geçmek istiyorum' dedi. Antalya milletvekilimizle beraber bize geldi.

Ben de kendisine şunları söyledim: Birincisi, partinizin bir grubu var, istifanızla düşebilir. Grubu düşüren olmayın, ki o grup düşmesin diye bir milletvekili verdik. İkincisi, eğer partinizden ayrılsanız bile uzunca süre geçmeden alamayız çünkü biz başka partinin vekiline göz koyan parti değiliz. Üç, oradan istifa edip bize gelme iradenizi söyleseniz bile partinizin genel başkanına telefon edip konuşmak zorundayım. Şahitlerin huzurunda bu konuşma yapıldı, o kişi bizden gitti sonra AKP'ye geçti.

"Neler istediklerini gerekmedikçe ifade etmeyeceğim"

Özel ayrıca "AKP'ye geçen kimi milletvekillerinin neler istediklerini ve CHP'nin hangi ilkesel cevabı vererek reddettiğini gerekmedikçe ifade etmeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim; partisinden makul süre önce ayrılıp, seçmeni kandırmayıp, aynı ittifak, yön ve yönelimle CHP'ye gelen, partinin hedefine uygun, zerre pazarlığın içinde olmamış her isim vatansever kardeşimizdir. Hepsinin alnından öpüyorum" dedi.

Kartalkaya'daki otel yangını

Özel, Bolu’daki yangın faciasının 35. gününde bilirkişi raporuyla ilgili süreçte baskı yapıldığını öne sürdü, “Bilirkişiye ‘bakanlığı çıkar’ dediler. Bilirkişiler ‘kanuna göre belediye sorumlu değil, belediyeyi yazamayız’ dedi. Bunun üzerine raporu almadılar” diye konuştu

Özel, bilirkişilerin görevlendirme yazısını ve azil dilekçelerini gösterdi. Bilirkişilerin üç gün çalıştıktan sonra rapor teslim edilince azledildiklerini söyledi, “Bilirkişilerin utanacak hiçbir şeyi yok. Sokaklarda başları dik geziyorlar. Siyasi gerekçelerle raporu teslim almayanların insan içine çıkacak hali yok” dedi.

“Sahte içki yüzünden 135 kişi öldü”

CHP Genel Başkanı, sahte içkiden ölümlerin artışına dikkat çekti. İstanbul ve Ankara’da son iki haftada toplam 135 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

“Bu sorunu incelemek için komisyon kuralım dedik, reddettiler. Yine teklif ettik, yine reddettiler. Geçen sene 500 kişi öldü sahte alkolden,” dedi.

Özel, yüksek vergilerin insanları sahte alkole yönelttiğini savundu. “100 liralık içkinin 62 lirası vergi” diye konuştu. Özel, “Kimsenin tercihini, yediğini, içtiğini sorgulayacak makamda değilsin. Bunu sorgulamak haddin değildir” ifadelerini kullandı.

Ramazan, "bolluk" değil "yokluk" ayı

Özel, Ramazan ayının bolluk yerine “yokluk ayı” haline geldiğini vurguladı. Pide fiyatlarının artışını örneklerle anlattı:

“2002’de pidenin kilosu 2 liraydı. Şu anda pidenin kilosu 80 lira. Tam 40 kat artmış. Bugün 1 lirayla sadece 12,5 gram pide alınıyor.”

Özel, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin değer kaybına da dikkat çekerek “2018’de bin lirayla altı tepsi baklava alınıyordu. Bugün 3 bin lirayla sadece bir tepsi baklava alınabiliyor” dedi.