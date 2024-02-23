Özgür Özel İspanya'da: Sağ popülizme karşı birbirimize destek olmaya devam edeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın başlayacak Sosyalist Enternasyonal Konseyi'nin toplantısına katılmak için İspanya’nın başkenti Madrid’e gitti.

Konsey toplantısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Dünyada 140'ın üzerinde ülkeden sol ve sosyal demokrat, sosyalist partilerin üyesi olduğu bir organizasyon. 1978'den beri partimizin içinde olduğu, darbe döneminde uğranan akametlere rağmen CHP'nin sürekli içinde olduğu, Türkiye'nin haklarını hak ve menfaatlerini koruduğu ve dünyadaki siyasi akrabalarımızla ilişkilerimizi geliştirdiğimiz çok önemli bir mecra burası. Bunun için geldik. Bugün akşam liderlerin, başkan yardımcılarının ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in katılacağı, yarın da başkanlık edeceği konsey toplantısında partimizi ve ülkemizi temsil edeceğiz.

"CHP'nin yapması gereken çok önemli işler var"

Daha önce de söylemiştik, CHP'nin hem dış politika konusunda hem de dış ilişkiler konusunda yapması gereken çok önemli işler var. Bu konuda ilk ziyaretimizi KKTC'ye, sonra Bosna Hersek'e, sonra da Almanya'da SPD'nin parti kurultayına katılarak dış temaslarımızı başlatmıştık. Bugün bir günlüğüne buradayız yoğun gündemden dolayı. Aslında daha uzun bir toplantı ancak 31 Mart seçimlerinden sonra dünyanın neresinde olursa olsun yapılacak bu toplantılarda partimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye; dünyadaki sosyal demokratların, sol partilerin bütün dünyanın sorunu olan otoriterleşmeye karşı hep birlikte mücadele etmesine katkı sağlamaya; dünyada da yükselen, Türkiye'nin çok çektiği sağ popülizme karşı halkların, emekçilerin, yoksulların çıkarlarını gözetecek olan ortak politikalarda birbirimize güç vermeye, destek olmaya devam edeceğiz.

CHP, dünyanın gündeminde ne varsa ve dünyada sol/sosyal demokrat/sosyalist partiler nerede bir arada, dayanışma içinde oluyorlarsa bunu yapacak. Ayrıca ülkelerle ikili temaslarımız da olacak ama bunların hepsi Türkiye'nin yoğun yerel seçim gündemini geçirdikten sonra. 31 Mart'a kadar bir başka dış temasımız olmayacak." (ANKA)