Özgür Özel İspanya'ya gidiyor
CHP lideri Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılmak için yarın İspanya'ya gidecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya'da düzenlenecek Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılacak.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci'yi ziyaretinin ardından, Sosyalist Enternasyonal Yürütme Kurulu'nun çalışma yemeğine katılacak.
Özgür Özel, cumartesi, Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez'in açılış konuşmasını yapacağı, konseyin "Herkes İçin Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanması İçin Küresel Yönetişimde Reform Yapılması" başlıklı birinci oturumunda katılımcılara hitap edecek.
Özel'e, Madrid ziyaretinde, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve eski İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz eşlik edecek.