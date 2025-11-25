  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özgür Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız
Takip Et

Özgür Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara geldikleri taktirde İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe alacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özgür Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız
Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajını paylaştı. 

Özel şu ifadeleri kullandı: 

"Kadınların güvende ve özgürce yaşayabilmesi için; şiddetin, caydırıcı düzenlemelerle önleneceği güçlü bir sistemi inşa etmek gerekir. Bunu yapmak siyasi bir tercihtir. Bu ülkede birileri güvende tutulurken, kadınlar başta olmak üzere milyonlar güvencesiz bırakılıyorsa, bu durum siyasi tercihlerin sonucudur.

Milletin takdiriyle iktidara geldiğimizde, İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacak, kadına yönelik şiddete karşı atılması gereken adımları cesaretle atacağız."

İBB iddianamesi kabul edildi: İmamoğlu'nun 2 bin 352 yıla kadar hapsi isteniyorİBB iddianamesi kabul edildi: İmamoğlu'nun 2 bin 352 yıla kadar hapsi isteniyorGündem
İmralı'ya gitmeyen CHP’nin yol haritası belli oldu: Demokratikleşme raporu sunulacakİmralı'ya gitmeyen CHP’nin yol haritası belli oldu: Demokratikleşme raporu sunulacakGündem
Gündem
Instagram’da “büyü bozma” dolandırıcılarına operasyon: 7 kişi gözaltına alındı
Instagram’da “büyü bozma” dolandırıcılarına operasyon: 7 kişi gözaltına alındı
Bursa'da kantinden tatlı yiyen sekiz öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bursa'da kantinden tatlı yiyen sekiz öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'deki casusluk faaliyetleri ve hedefleri deşifre oldu: Üç gözaltı
İstanbul'da BAE istihbaratına casusluk yaptığı belirlenen üç şüpheli gözaltına alındı
CHP'de kurultay hazırlıkları sürüyor: Parti tüzüğü ve anahtar liste değişiyor
CHP'de kurultay hazırlıkları sürüyor: Parti tüzüğü ve anahtar liste değişiyor
Ankara merkezli Telegram operasyonu: 9'u çocuk 14 kişi gözaltına alındı
Ankara merkezli Telegram operasyonu: 9'u çocuk 14 kişi gözaltına alındı
İBB iddianamesi kabul edildi: İmamoğlu'nun 2 bin 352 yıla kadar hapsi isteniyor
İBB iddianamesi kabul edildi