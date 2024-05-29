Özgür Özel, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı.

Özel, mesajında, "Dünyanın en güzel kentlerinden birisi olan İstanbul'u geliştirmek ve ona hak ettiği saygınlığı kazandırmak her birimizin görevi. İstanbul'un fethinin 571'inci yılını kutluyorum. Fatih'in ve Atatürk'ün emanetine sahip çıkmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.