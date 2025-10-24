Özgür Özel, İsviçre Sosyal Demokrat Partisi'nin kongresine katılacak
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İsviçre Sosyal Demokrat Partisi’nin kongresine katılmak üzere İsviçre’ye gidiyor.
İsviçre Sosyal Demokrat Partisi’nin (SP) kongresine ana konuşmacı olarak davet edilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kongreye katılmak üzere bugün İsviçre’nin başkenti Zürih’e gidecek. Kongre 25 Ekim Cumartesi günü Luzern şehrinde yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İsviçre saatiyle saat 15.00’te konuşma yapması bekleniyor.
CHP Lideri Özel’e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Dış İlişkiler Koordinatörü Şule Bucak Erten’den oluşan parti heyeti eşlik edecek. Özel, konuşmasının ardından Türkiye’ye dönecek.