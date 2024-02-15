Özgür Özel İzmir'de konuştu: Türkiye ittifakına güveniyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki belediye başkan adayları tanıtım törenine katıldı.

İzmir'de daha önce görev yapan belediye başkanlarına teşekkür eden Özel, seçimleri kazanacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak göğsümüz dik, başımız ileride, alnımız açık, İzmir bizi, biz İzmir'i biliyoruz. Hiç heveslenmesinler. Bugün birazdan buraya 30 belediye başkan adayı ve onlarla birlikte bir takım kaptanı çıkacak. Bu ekip benim çok önem verdiğim bir büyük devrimin ilk adımını burada atacak. Biz namuslu, dürüst, çalışkan belediye başkanlarımızla övünüyoruz."

CHP'de siyaset yapmış birçok ismin 30'lu yaşlarda önemli görevler üstlendiğini belirten Özel, İzmir adaylarının da 12'sinin yaşının 40'ın altında olduğunu söyledi.

Mahalli idareler seçimi öncesinde ittifak kurmayı çok istemelerine rağmen bunu başaramadıklarını kaydeden Özel, "Ben İzmir ittifakına güveniyorum, ben İstanbul ittifakına güveniyorum, ben Türkiye ittifakına güveniyorum." dedi.

"30'da 30 yapacağız"

Özel, İzmir'de yaptırdıkları anketlerin sonuçlarını paylaşarak, şöyle konuştu:

"Gördüğümüz odur ki, aldığımız yol, adayların gördüğü kabul, sahada yarattıkları heyecan, önümüzdeki süreç için, bugün belki bir hayal olarak görülen 30'da 30'u müjdeliyor. Size söz veriyoruz, hiçbir belediyemiz kaybedilme noktasında değil, kiminde çok açık öndeyiz. Örneğin Karşıyaka'da çok açık öndeyiz, kiminde açık öndeyiz, pek çoğunda garanti bir farklı öndeyiz ama 4-5 ilçede de ciddi şekilde yarışıyoruz. Birkaç puan ya önde ya gerideyiz. Cumhuriyet Halk Partisi şimdiden 24'ü, 25'i gördü. İnanırsanız, kenetlenirseniz, çalışırsanız İzmir'de 30'da 30 yapacağız."

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, CHP'nin kentte modern, özgür, birbirine saygı ve sevgi dolu bir yaşam tarzının, demokrasinin, eşitliğin, adaletin teminatı olduğunu kaydetti.

İzmir'in her zaman nefret dilinden uzak durduğunu anlatan Tugay, şunları söyledi:

"Şunu kimse unutmasın; İzmir'i siyasi dillerinde küçümseyen, ayrıştıran, bölen, öfkeli dile İzmirlinin tertemiz oyları gitmez. İzmirliler, kendilerine şirin gözükmek için kılıktan kılığa girmeye çalışanları da çok kolay tanır. Özünde rant ve yağma olan, gerçekçi olmayan projelerle insanlarımızın ağzına bir parça bal çalmaya çalışanlara da gerekli cevabı her zaman vermiştir, yine verir. Artık anlamaları lazım ki İzmir’i hiçbir zaman alamayacaklar."

Toplantıda, CHP'nin bu akşam televizyonlarda yayınlanacak seçim şarkısı ve videosu da gösterildi.

Öte yandan tanıtım toplantısına, aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılmadığı gözlendi.

Adaylar

Törende CHP ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

Karaburun'da daha önce ismi aday olarak açıklanan Nurşen Balcı yerine mevcut belediye başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın ismi açıklandı.

Aliağa'da Çağatay Güç, Balçova'da Onur Yiğit, Bayındır'da Davut Sakarsu, Bayraklı'da İrfan Önal, Bergama'da Tanju Çelik, Beydağ'da Şakir Başaran, Bornova'da Ömer Eşki, Buca'da Görkem Duman, Çeşme'de Lal Denizli, Çiğli'de Onur Emrah Yıldız, Dikili'de Adil Kırgöz, Foça'da Saniye Bora Fıçı, Gaziemir'de Ünal Işık, Güzelbahçe'de Mustafa Günay, Karabağlar'da Emine Helil İnay Kınay, Karşıyaka'da Behice Yıldız İşçimenler Ünsal, Kemalpaşa'da Mehmet Türkmen, Kınık'ta Sema Bodur, Kiraz'da Nasuh Coşkun, Konak'ta Nilüfer Çınarlı Mutlu, Menderes'te İlkay Çiçek, Menemen'de Deniz Karakurt, Narlıdere'de Erman Uzun, Ödemiş'te Mustafa Turan, Seferihisar'da İsmail Yetişkin, Selçuk'ta Filiz Ceritoğlu Sengel, Tire'de Hayati Okuroğlu, Torbalı'da Övünç Demir, Urla'da Selçuk Balkan, aday olarak gösterildi.