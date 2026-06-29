Özgür Özel İzmir'de konuştu: Ya partimizi alacağız ya başka bir yol bulacağız

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'de ziyaretler gerçekleştiriyor. Özel güne Bayındır ilçesindeki Bayçikoop Çiçek ve Kadın Kooperatifi'ni ziyaret ederek başladı.

Burada açıklamalarda bulunan Özel, "Malum partimize karşı büyük bir haksızlık yaptılar. Partimizin yapılan son dört kongresini kazanmış olan ekibin kazandığı kongrelere bakmadan altı yıl önceki bir seçimin sonucuna göre partinin başındaki Genel Başkan’ı değiştirmeye çalışıyorlar. Dün söylemiş, ‘Ben bu işin hiçbir yerinde yokum’ diye. Recep Tayyip Erdoğan ve onun atadığı Adalet Bakanı bu işin tam göbeğindedir. Bunu herkes böyle bilsin" dedi.

"Kendini yenilmez sanan Recep Tayyip Erdoğan"

"Sandık varsa varız, sandık yoksa yokuz" diyen Özel, şunları söyledi:

"İnşallah biz de Recep Tayyip Erdoğan’ı, kendini yenilmez sanan Recep Tayyip Erdoğan’ı 23 yıl sonra ilk kez yenen ekip olarak, partide göreve geldiği günden dört ay sonra geldiği seçimlerde partiyi 47 yıl sonra birinci parti yapmış olan Genel Başkan olarak ve onun yönetimi, kadroları olarak en kısa zamanda ya partimizi düze çıkaracağız, partimizi alacağız ve partimizi her ankette olduğu gibi yapılacak ilk seçimde de birinci parti yapacağız ya da iktidar yürüyüşümüzü yargı darbesi engellemeye çalışırsa bir başka yol bulup partiyi tekrar iktidar yapacağız. Başka bir yolu yok."

"Bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız"

"Şunu iyi bilsinler ki Cumhuriyet Halk Partisi’ne bölünme planı yapanlar; ne Cumhuriyet Halk Partisi’ni kaderiyle baş başa bırakırız, seçilmemişlerde bırakırız ne de Tayyip Erdoğan’ı bir şekilde iktidarda tutmak isteyenlerin planlarının parçası oluruz" diyen Özel, şunları kaydetti:

"Hiç öyle bir şey yok. Allah gani gani rahmet etsin, dün toprağa verdik Kadir İnanır’ı. Onun deyimiyle ‘Bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız.’ Kadir Abi’yi ziyaret etmiştim hasta yatağında, daha doğrusu tedavi gördüğü bir hastanenin üst katındaki fizik tedavi merkezinde. Orada da konuşmuştuk. Özellikle o zaman mitingler devam ediyordu. Saraçhane’den sonraki bir hafta sonra mitingi, bir İstanbul mitingi… ‘Her miting izliyorum’ diyordu. Güzel dileklerini iletiyordu. O gün ona demiştim. Bizim İstanbul İl Başkanı ile birlikte, İstanbul’un ilçelerine operasyon yapıp elimizden almak istediklerinde biz hep öyle diyorduk, ‘Biz bu oyunu bozarız’ diye. Kendine de söylemiştim, çok hoşuna gitmişti. Böyle bir günde, onu defnettiğimiz günde de bir kez daha hem Kadir İnanır’a, hem de bütün oyunları bozan Tatar Ramazanlara selam olsun.”

Ödemiş'te halkla buluştu

Özgür Özel, Bayındır'ın ardından Ödemiş halkıyla buluştu.

Burada konuşma yapan Özel, "Mücadelemiz partimizi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işgalinden, onun yargı kanalıyla seçilmiş genel başkanı değiştirip yerine atanmış genel başkan koyma hevesinden kurtarmaktır. Mücadele, CHP içinde değildir. Mücadele, Recep Tayyip Erdoğan ile millet arasındadır" dedi.

Özel, şunları söyledi: "Erdoğan'ı değiştirecek olan, iktidar değişimi yapacak olan kadrolara bugün darbe yapmaktadırlar. Bu darbe tankla, topla, tüfekle ve asker üniformasıyla olmuyor. Bu dönemde darbe savcı cübbesiyle oluyor. Her türlü darbeye karşıyız."

"Mutsuzluğu geride bırakan yeni bir siyaseti müjdeliyoruz"

Yeni partinin sorulduğunu belirten Özel, "Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüten bir siyasetin içindeyiz. Parti yeni de olsa mevcut partide devam da olsa bu yeni yürüyüşümüz ev kadınlarının yeni partisi, gençlerin yeni partisi, emeklilerin yeni partisi, emekçilerin yeni partisi ya da yeni siyaseti olarak eskiyi geride bırakan, umutsuzluğu geride bırakan yeni bir siyaseti müjdeliyoruz" diye konuştu.

"Arkada bıraktığımız kişisel hırslardır, ihtiraslardır" diyen Özel, "Ben olayım derken Türkiye'ye kaybettirme inadıdır. Kendi namıma ne bir makam ne bir mevki ama Türkiye için iktidar istiyorum" ifadelerini kullandı.