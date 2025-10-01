  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özgür Özel: KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır
Takip Et

Özgür Özel: KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, üretim sürecine ilişkin tartışmaların yaşandığı KAAN'ın önünde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, "KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN’ın arkasındayız” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özgür Özel: KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır
Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta 27 Eylül'de, "Şu anda almayı beklediğimiz F-35 ve KAAN'ın motorları var. ABD Kongresi'nde bekletiliyor ve lisansları durmuş durumda. Onların lisanslarının hayata geçirilmesi ve motorların gelmesi lazım ki KAAN'ların üretimi başlayabilsin. ABD ile olan ilişkimizde sınırlamaların olması, bizi ister istemez uluslararası sistemde daha farklı arayışların içerisine itecek” demişti.

Bakan Fidan'ın ifadelerinin ardından KAAN'ın üretim sürecine ilişkin tartışmalar kamuoyunda yer bulmaya devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KAAN'ın önünde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak şunları kaydetti:

“1973'te başlayan büyük yolculuk, engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN’ın arkasındayız.”

ABD'den KAAN motorlarına izin çıkması mümkün mü?ABD'den KAAN motorlarına izin çıkması mümkün mü?Gündem
CHP’nin "darbe girişimi" dediği 19 Mart sürecinden sonra parti nasıl şekillendi? "Normalleşme" bitti mi?CHP’nin "darbe girişimi" dediği 19 Mart sürecinden sonra parti nasıl şekillendi? "Normalleşme" bitti mi?Gündem
Gündem
Ankara'da üç ilçe için su kesintisi uyarısı
Ankara'da üç ilçe için su kesintisi uyarısı
Bahçeli'nin DEM Parti ile el sıkışmasından bu yana geçen bir yılda neler yaşandı?
Bahçeli'nin DEM Parti ile tokalaşmasından bu yana neler yaşandı?
TBMM'de yeni yasama yılı başladı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meşruiyet tartışmaları yok hükmünde
TBMM Başkanı: Meşruiyet tartışmaları yok hükmünde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Genel Kurulu’nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır
BYD'nin Manisa'daki fabrika sahasında sessizlik: İki adet elektrik trafosundan başka bir şey yok
BYD'nin Manisa'daki fabrika sahasında sessizlik: İki adet elektrik trafosundan başka bir şey yok
Ayşe Barım davası | Sanatçılar adliyeye akın etti, ihbarcının ifadesi şaşırttı
Ayşe Barım davası | Sanatçılar adliyeye akın etti, ihbarcının ifadesi şaşırttı