Özgür Özel: KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta 27 Eylül'de, "Şu anda almayı beklediğimiz F-35 ve KAAN'ın motorları var. ABD Kongresi'nde bekletiliyor ve lisansları durmuş durumda. Onların lisanslarının hayata geçirilmesi ve motorların gelmesi lazım ki KAAN'ların üretimi başlayabilsin. ABD ile olan ilişkimizde sınırlamaların olması, bizi ister istemez uluslararası sistemde daha farklı arayışların içerisine itecek” demişti.

Bakan Fidan'ın ifadelerinin ardından KAAN'ın üretim sürecine ilişkin tartışmalar kamuoyunda yer bulmaya devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KAAN'ın önünde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak şunları kaydetti:

“1973'te başlayan büyük yolculuk, engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN’ın arkasındayız.”