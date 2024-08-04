Özgür Özel, Kadın Kolları Kurultayı'nda çılgına döndü: Burayı provoke ettirmem

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15. Kadın Kolları Olağan Kurultayı'na katıldı. Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Özel, Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarıldıkları iddia edilen işçilerin "İşimizi geri istiyoruz" sloganlarını duyunca öfkelendi.

"Başka amaçlara alet etmeyin"

Özel, "Arkadaşlar, Kadın Kolları Kongresi'ni lütfen başka amaçlara alet etmeyin. Çok rica ediyorum, lütfen, lütfen. Burada uzunca bir emeğin karşılığını almak için toplanmış CHP Kadın Örgütü varken, onların sesine başka bir ses karıştırmam, doğru değil bu. Güvenlik arkadaşlar, arkadaşlara yardımcı olun. Kadın Kolları Kongresi'nin bu kapsamda devam etmesine katkı sağlayın, güvenlik arkadaşlar. Çok rica edeceğim arkadaşlar, doğru değil bu yapılan." dedi.

"Burayı provoke ettirmem"

Dışarıda işçileri dinleyebileceğini söyleyen Özel, şöyle devam etti: "Ben sizi her ortamda dinliyorum, kapının önünde yine dinlerim. Ama burası Kadın Kolları Kongresi. Burayı, buraya bırakacaksınız, erkeklere burayı provoke ettirmem. Ne diyecekseniz kapının önünde çıkar bana söylersiniz. Alın erkek arkadaşları dışarıya. Bula bula bu örgütün bu kadar emeğinin taçlandırılacağı bu toplantıyı mı buldunuz provoke etmek için?"