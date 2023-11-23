Özgür Özel: Kaybettiğim ilk genel seçimde istifa ederim

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Gazete Duvar'a verdiği röportajda, selefi Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgilerine rağmen görevi bırakmaması soruldu.

Genel seçimlerde iktidarı değiştirememeyi başarısızlık olarak gördüğünü söyleyen Özel, “Yapılacak ilk genel seçimlerde iktidarı değiştirmeyi başarı, değiştirememeyi başarısızlık olarak görürüm. Örneğin parti birinci parti oldu ama iktidarı değiştiremedim, kendimi başarılı saymam, olağanüstü kongreye giderim. Delegeye sorarım, “başarılı mıyım, başarısız mıyım” diye. Yani başarılı görünen ama iktidar değiştirmeyen bir sonuç var ise kararı delegeye bırakırım. “Başarılıydık aslında” falan demem, hemen olağanüstü kongreyi toplarım. Eğer kötü bir sonuç aldıysam ve kaybedersem de derhal bırakırım” dedi.

İttifak yapacak mı?

Seçimler konusunda her partiye sorumluluk düştüğünü söyleyen Özel, “İyi Parti iş birliği yapmama konusunda kararlıysa buna saygı duymak durumundayız. Kimse bize mecbur değil. Ama ben benim seçmenime iş birliği yapmamayı ya da onun önünü tıkamayı anlatamam. O yüzden üstüme düşen ne varsa onu yapacağım” ifadesini kullandı.

Özel, HEDEP ittifakı konusunda ise şunları söyledi:

“Siyasette arka kapı diplomasisi her zaman vardır ama sadece arka kapı diplomasisi ile ittifak ya da iş birliği olmaz. Eğer HEDEP'le bir görüşme yapılacaksa kamuoyu bunu bilecek. Bir iş birliği olacaksa, örneğin bizim adımıza bazı yerlerde fedakarlıklar yapılacaksa, bazı seçim çevrelerinde bizim olmamamız gibi şey söz konusu olacaksa bunu kamuoyu bilecek. Kamuoyuna izah edemeyeceğimiz ve savunamayacağımız, utanç duyacağımız bir iş birliği içinde zaten olmayacağız.