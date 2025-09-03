Özgür Özel: Kayyum kararını tanımıyoruz! Benim vekilim, adaşım Özgür Çelik'tir

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, il başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken, mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedilmişti.

İstanbul İl Başkanlığı'na 2024 yılında CHP'den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin getirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin'in partiden ihraç edildiğini duyurdu.

İhraçla ilgili talebin kendisine ulaşmadığını belirten Tekin, "Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Binaya gitmek şart değil. Üç buçuk yıllık il başkanlığı döneminde il binasına 40-45 kere gitmişimdir. Binada oturarak siyaset yapılmaz" dedi.

"Seçilmemiş birisini İstanbul il başkanı olarak kabul etmemiz, sandığın inkarı olur"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmeden önce CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Arkamızdaki bina baba ocağıdır. Baba ocağı kimin kavgası olmaz. Baba ocağının bir tane sahibi var, tapusu ona kayıtlı o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür.

Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet aldığımız makamın temsil edildiği makam odalarından bir tanesidir.

CHP İl Başkanı İl Binası'nda görev yapar ve genel başkana vekalet eder. Benim vekilim, adaşım Özgür Çelik'tir.

CHP'yi iktidara taşıyacak isimlere darbe yapılıyor. Darbelere direneceğiz. Tüm engellemelere karşı duruşumuz devam edecek. Bizim il başkanımız Çzgür Çelik'tir öyle de kalacak. Dün alınan karar hukuk dışıdır.

Seçilmemiş birisini İstanbul il başkanı olarak kabul etmemiz, hukukun, seçimin, sandığın inkarı olur. Elbette bu kararı tanımıyoruz. İl başkanımız ve yönetimi görevine devam ediyor.

"Kayyum kararını tanımıyoruz"

CHP'nin seçilmiş ve dünkü kararda da görevden alınmayan delegeleri, olağanüstü kongre için noterde imza veriyorlar. Özgür Çelik'i desteklemeyen arkadaşlar dahi bu hukuksuzluğun karşısında, Özgür Çelik'in arkasında noterde sıradadır.

Herkes şunu bilsin ki; bugün il delegeleri noterde sıraya girip iradelerine, seçimlerine sahip çıkıyorlar.

Dün alınan karar hukuken ve siyaseten yok hükmünde ve kabul edilmesinin Türkiye hukuk sistemi açısından da mümkün olmadığı bir karardır.

Siyaseten bir siyasi partinin genel başkanını o ilde kimin temsil edeceğine o partinin üyeleri, onların seçtiği delegeler karar verir. Bu karar iki yıl önce belirlenmiştir. Kayyum kararını tanımıyoruz."