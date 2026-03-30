Özgür Özel, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye katılacağını iddia etti

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 101'incisi dün Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirildi.

Özgür Özel, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile ilgili iddiayı gündeme getirdi: "Erdoğan, Keçiören Belediye Başkanı'nı partine getirmenin, onu partiye katmanın peşindesin. Ve şunu söylüyorlar; 'Bu hafta ortalık karışık, bu gürültü içinde alalım, katalım, geçelim' diyorlar."

Özel, "Milletimize soruyorum; Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu yaptıklarına, Keçiören'de dosya göstermelerine, dosyasını İstanbul'a istemelerine, kendileri 'yolsuzluktan kurtulmak için kapımızda' demelerine rağmen AK Parti'nin, onu transfer çabalarına sessiz kalacak mısınız?" diye sordu.

Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan 8 Şubat'ta CHP'den istifa etmişti. Özarslan istifasına gerekçe olarak CHP içinden maruz kaldığını söylediği "iftira ve tehditleri" göstermişti.