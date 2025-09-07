Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile konuştuğunu açıkladı: Kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibini görevden alarak yerine eski milletvekili Gürsel Tekin'i kayyum olarak atamıştı.

Bu adımın, CHP kongresinin iptali istemiyle Ankara'da devam eden ve bir sonraki duruşması 15 Eylül'de yapılacak davayı etkileyeceği değerlendiriliyor.

Kayyum tartışmaları üzerine, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla delegelikleri düşen İstanbul üyeleri dışında kalan delegelerden bine yakını, noter onaylı imzaları ile Genel Merkeze yeniden kurultay düzenlenmesi talebiyle başvuru yaptı.

Tüzükte öngörülen yeterli sayıda imzalı başvurunun CHP Genel Merkezi'ne ulaşmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in imzasıyla 22. Olağanüstü Kurultay'ın 21 Eylül Pazar günü saat 10:00'da Ankara'da toplanacağı bildirildi. Parti yönetimi 21 Eylül'de delegelerden güvenoyu isteyecek.

Ana muhalefet partisi nisan ayında da kayyum ihtimaline karşı bir olağanüstü kurultay düzenlemiş, Özgür Özel ikinci kez genel başkan seçilmişti.

CHP lideri Özgür Özel, 15 Eylül’de görülecek mutlak butlan davası, buna karşı atılan olağanüstü kurultay çağrısının gerekçesiyle, bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

“Kemal Bey, İstanbul kayummuna randevu vermedi”

Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e konuşan CHP lideri, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili şunları kaydetti:

“Kemal Bey, İstanbul kayyumuna randevu vermedi. Bundan sonra ben kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem. Parti kamuoyu bu konularda çok hassas. Bu yüzden dikkatli konuşulması lazım. Kimseyi hedef göstermek istemem, çünkü boşu boşuna öfke patlaması oluyor. Partinin birliğe bütünlüğe ihtiyacı var.

Ben Kemal Bey’i geçtiğimiz günlerde aradım. Partimizin kuruluş haftası etkinliğine davet ettim. Aramızda gayet samimi bir görüşme geçti. İnşallah bu tartışmalar birkaç güne kadar sönecek. Eskiler yeniler hep beraber partimize sahip çıkacağız.”

“Kayyum da gelse, mahkeme kararı da olsa kongre süreçleri kesilemez”

Özel, Yüksek Seçim Kurulu’nun önceki gün aldığı kararları da, “Alınan bütün kararlar doğrultusunda çeşitli ihtimalleri bertaraf etmeye yönelik bir adım” diye değerlendirdi.

Bu tespitinin gerekçesini, “Şöyle ki; ‘Kayyum da gelse, mahkeme kararı da olsa kongre süreçleri kesilemez’ diyor. Zaten biz kasım ayının sonu aralık başında kongremizi yapmak suretiyle normal süreci tamamlayacağız. Bu açıdan zaten bir kere bu olumlu bir durum” diye açıkladı.

21 Eylül kurultayı durdurulabilir mi?

CHP lideri, Nefes'e verdiği röportajda da, "15 Eylül’de mutlak butlan (hukuken yok hükmünde olmak) kararı çıkar ve Kılıçdaroğlu geri dönerse onun 21 Eylül’de bahsettiğiniz olağanüstü kurultayı durdurma yetkisi var mı” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Yok. Benim bile yok. Çünkü olağanüstü kurultay kararını talep edenler delege. Delege kurultayı isterse genel başkan durduramıyor onu. Zaten olağanüstü kongreyi delegenin de isteyebilmesi bu yüzden.”

“Yeni bir parti” iddiasına yanıt

Özel “Z Planı olarak parti içinden ayrılıp yeni bir parti kurulmasına yönelik bir tartışma var mı?” sorusuna, “Yok. Biz CHP içinde hem hukuk hem siyasi mücadeleyi sürdürüyoruz. Yeni bir parti kurup da partiyi kimseye bırakmaya niyetimiz yok. Bırakıp bir yere gitmeyiz” yanıtını verdi.

“Delege ortada ve o çok laf söyledikleri İstanbul delegesi de yok"

Özel “15 Eylül’de mahkeme kararı sonucunda Kemal Bey ya da başka biri kayyum olarak geldi, siz 21 Eylül’deki olağanüstü kurultayda ona bırakın kayyumu buyurun gelin yarışalım çağrısı yapar mısınız” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Zaten her olağanüstü kongre bu demek aslında. 21 Eylül’deki kurultay herkese açık şu anda aklından kayyum geçen kim varsa zaten gelip aday olup yarışabilir. Delege ortada ve o çok laf söyledikleri İstanbul delegesi de yok. Ben dahi oy kullanmayacağım. Doğal delege olduğum için PM ve MYK üyesi olduğum için. Geçmiş kurultaydan delegelik kazanmış ve İstanbul kurultayıyla delege olmuş kimse yok.

Alınan bu kurultay kararı, partiye kayyum da gelse ne karar çıkarsa çıksın uygulanması gereken bir karar. O yüzden de teknik ve hukuki yönü kuvvetli bir hamle. Yani bir siyasi meydan okumadan ziyade hukuki ve teknik olarak kör düğümü çözüyor.

Kayyum ihtimaline karşı kayyumun da engel olamayacağı, butlan kararının da engel olamayacağı delege talepli bir şey bu. Yeni bir genel başkan daha seçilecek bunun üstüne ve bitmiş olacak.

Aday olmak isteyen buyursun gelsin olağanüstü kurultayımızda aday olsun."