Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na ziyaret sonrası açıklama yaptı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen Özgür Özel, bugün yapılacak devir teslim töreni öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti.

Genel Başkan Özel, eşi Didem Özel ile Kılıçdaroğlu'nu Çukurambar'daki evinde ziyaret ederek bir süre görüştü.

Kılıçdaroğlu, Özel'i kapıda karşılayarak görüntü verdi.

Çıkışta da Kılıçdaroğlu tarafından uğurlanan Özgür Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızı ve değerli eşlerini evlerinde ziyaret ettik. Bundan sonra da ilerleyen süreçte Sayın Genel Başkanımızın tecrübesi, birikimi, önümüzü açacak" dedi.

Kılıçdaroğlu çifti tarafından son derece sıcak karşılandıklarını vurgulayan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na nezaketinden ötürü teşekkür etti.

CHP'de devir teslim töreni, bugün saat 17.00'de parti genel merkezinde yapılacak.

Özgür Özel'den gazetecilere destek ziyareti

Anayasa Mahkemesi, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan görüşüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazeteciler Cemiyeti'nin daveti üzerine Anayasa Mahkemesi'nin karşısında toplanan basın meslek örgütleri başkanları ile çok sayıda gazeteciyi ziyaret etti.

Alanda bulunan gazeteci Tolga Şardan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Özgür Özel, yaptığı açıklamada, kamuoyunda dezenformasyonla mücadele yasası olarak bilinen kanun ile ihdas edilen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu ve bu suça hapis öngören düzenlemenin iptalinin CHP tarafından istendiğini anımsattı.

Özel, şöyle devam etti:

"Tolga Şardan bu madde nedeniyle tutuklanmış bir gazetecidir. Şu an görüşme yapılmıyor olsaydı Tolga Şardan bugün de tutuklu olacaktı. Şardan'ın bırakılması hukuken bir itirazın değerlendirilmesinden, birilerinin vicdana gelmesinden değildir. Şardan'ın serbest bırakılması bu yasa görüşülürken bu yasadan bir gazetecinin tutuklu olmasının iptalin en önemli kanıtı olmasındandır."