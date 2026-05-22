Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun telefonuna geri döndüm

CHP Kurultayı’nın iptal kararının ardından İyi Parti lideri Dervişoğlu, Özel'i partinin genel merkezinde ziyaret etti, ikili ortak basın açıklamasında bulundu.

Özel, "İlk andan itibaren en demokratik tepkiyi veren, meselenin bir parti meselesi olmadığını, hepimizin içinde bulunduğumuz siyasi partiler zemininde ortadan kaldıran bir tavır olduğunu savunan Sayın Dervişoğlu‘na şahsım partimizin yöneticileri ve Türkiye demokrasisi adına teşekkür ediyorum" diyerek Dervişoğlu'na teşekkürlerini sundu.

Ziyarette Özel, 'tedbiren' genel başkanlık görevine getirilen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını, Kılıçdaroğlu'nun telefonunun kapalı olduğunu söyledi. Özel, "Kılıçdaroğlu'nun beni arayacağı ifade edilmişti, bugün kendisine öğle saatlerinde döndüm ama ben aradığımda telefonu kapalıydı, bir görüşme gerçekleşmedi. Kendisinin yeniden araması durumunda bir telefon görüşmesi yaparız ancak bizim bu durumdaki pozisyonumuza dair ifadelerimiz dün akşamki basın toplantımızda ve ardından yaptığımız konuşmanın sınırlarıyla çerçevelidir." dedi.

Ne olmuştu?

Özel dün Kılıçdaroğlu'nun kendisini araması hakkında, "O telefon eğer yargının bu kararını meşrulaştırmaksa ben o kararla uzlaşmam. O kararla uzlaşırsam milletle uzlaşamam. Partimizin önceki dönem seçilmiş genel başkanıdır elbette telefonuna bir şekilde dönülecektir ancak bir butlan kararının meşru görmemi bekleyeceğini düşünmem" açıklamasında bulunmuştu.