Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun telefonunu açmadı

En son Özgür Özel, CHP TBMM GruP Toplantısı'na başkanlık edeceğini ve konuşma yapacağını açıklarken, Kılıçdaroğlu kendisine bilgi verilmeden böyle bir şey yapılamayacağınını açıklamıştı.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçaroğlu'nun arasındaki yönetim gerilimi sürerken, bayramın ikinci gününde de yine telefon krizi yaşandı. Kılıçdaroğlu’nun, hayatını kaybeden amcası Necati Özel için Özgür Özel’i aradığı öğrenildi.



TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in paylaşımına göre Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden amcası Necati Özel için Özgür Özel’i aradı. Ancak Özgür Özel'in telefonu açılmadı. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’e ulaşamayınca taziye mesajı gönderdi.

Özgür Özel’in amcası Necati Özel, geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetmişti. Özgür Özel yaşamını 82 yaşında yitiren amcası Necati Özel’in vefatı nedeni ile Manisa’da bulunuyordu.

'Kılıçdaroğlu ile mesajlaştık'

Özgür konuya ilişkin "Cenaze işlerinden dolayı telefonum zaten kapalıydı. Kemal Bey'in mesaj attığını söylediler ben de baktım ve cevap verdim. Durum bundan ibaret. Arama açmama konuşmama gibi bir durum yok." diye konuştu.