Özgür Özel kimdir? Eczacılıktan, CHP Genel Başkanlığı'na

Türkiye’nin ilk siyasi partisi olan CHP’nin artık yeni bir Genel Başkanı var… Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra partinin 8. Genel Başkanı olmayı başran Özgür Özel kimdir? Gelin Özel’e yakından bir bakalım…

Asıl mesleği eczacılık

Özgür Özel, 1974 yılında Manisa’da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi Almanca Bölümü ve Manisa Lisesi’nde orta ve lise öğretimini, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. 1999 yılında serbest eczacılığa başlayan Özel, Manisa Eczacı Odası’nda, 2001-2007 yılları arasında bir dönem Genel Sekreterlik ve iki dönem Oda Başkanlığı görevlerinde bulundu.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Belediye Başkan adayı olan Özgür Özel, 33. Olağan Kurultay’da ve 15. Olağanüstü Kurultay’da Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İli Delegesi olarak görev yaptı. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili olarak seçildi.

5 dönem vekillik yaptı

24., 25., 26., 27.,28. dönemlerde Manisa Milletvekili olarak seçildi. Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu, SOMA Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, CHP Ceza Evlerini İzleme Ve İnceleme Komisyonu ve CHP Üniversitelerin ve Öğrencilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu’nda görev aldı. 18. CHP Olağanüstü Kurultayı’nda parti meclisi üyesi seçildi. Grup Başkanvekilliği görevini üstlenene kadar bu görevini sürdürdü. 25. 26. ve 27.dönemde CHP Grup Başkanvekili olarak görev yaptı, 28.dönemde Grup Başkanı olarak görev yaptı. Özel, 5 Kasım 2023 tarihi itibarıyla 13 yıllık Kılıçdaroğlu döneminin ardından CHP'nin yeni genel başkanı olarak seçildi.