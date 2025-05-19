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Özgür Özel kız istemeye gitti: Nabıyon iyi misin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kız isteme merasimi için gittiği bir eve girerken görüntülendi. Özel'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi
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Özgür Özel kız istemeye gitti: Nabıyon iyi misin
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz akşam katıldığı bir kız isteme merasimi sırasında komşular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Samimi tavırlarıyla dikkat çeken CHP lideri Özel, kapıda ayakkabılarını çıkarıp içeri girmeye hazırlanırken kendisine seslenen bir kadına yanıt verdi.

Görüntüleri kaydeden kadının "İyi akşamlar, hoş geldiniz" sözlerine "Nabıyon iyi misin?" yanıtını veren Özel ayakkabılarını çıkarttıktan sonra kendisini karşılayan kişiyle tokalaşarak daireye girdi.

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