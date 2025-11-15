  1. Ekonomim
Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle bulunduğu başkent Lefkoşa’da KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kuruluşunun 42’nci yıl dönümü nedeniyle bulunduğu KKTC’deki resmi ziyareti kapsamında temaslarını sürdürüyor.

Özel ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için bulundukları başkent Lefkoşa’da KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı ziyaret etti.

Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özel ise Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak Erhürman’ı geçtiğimiz ay yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferi nedeniyle bir kez daha tebrik etti. Görüşmede karşılıklı hediye takdimleri de gerçekleşti.

