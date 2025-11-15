Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı ziyaret etti



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kuruluşunun 42’nci yıl dönümü nedeniyle bulunduğu KKTC’deki resmi ziyareti kapsamında temaslarını sürdürüyor.

Özel ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için bulundukları başkent Lefkoşa’da KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı ziyaret etti.

Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özel ise Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak Erhürman’ı geçtiğimiz ay yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferi nedeniyle bir kez daha tebrik etti. Görüşmede karşılıklı hediye takdimleri de gerçekleşti.