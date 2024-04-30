Kurtulmuş yeni anayasa görüşmelerine CHP ile başladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa için siyasi partileri ziyaretine bugün başladı. Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'te ziyaret etti.

Anayasanın içeriği ile ilgili konuşmadıklarını söyleyen Kurtulmuş, "Anayasa yapım süreci ile ilgili görüşlerini aldım. Benim için yapıcı bir görüşme oldu." dedi.

Uyulmayacaksa yeni anayasa yapsan ne olur?

Özel ise, "Anayasaya uyulmayacaksa yeni anayasa yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur. Geçen seferde yapıldı ama uyulmadı. Hassasiyetleri ilettik. Anayasa tartışmaları diğer meseleleri görünmez kılıyorsa faydası olmaz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un açıklaması şöyle:

"Bugün ilk görüşmeyi Özgür Özel bey ile geçekleştirdik. Müzakere ile süreç oluşturulması fikrini ilettim. Anayasanın içeriği ile ilgili konuşmadık. Süreç müzakereyle olacak. Toplumsal mutabakatın oluşmasını arzu ettiği süreçte azemi dikkat gerekir. Partilerin anayasaları olmaz. Anayasa teklifleri olur. Anayasa yapım süreci ile ilgili görüşlerini aldım. Benim için yapıcı bir görüşme oldu. Diğer genel başkanları da ziyaret ederek hep beraber bir yol bulacağız. Önümüzdeki Meclis açıldığında süreç başlar ve usulüne uygun devam eder diye düşünüyorum. Oyların yüzde 95’i parlamentoda temsil ediliyor."

Grubumuz ile değerlendireceğiz

Özel'in açıklaması şu şekilde:

"Ben kendisine diyaloğa açık tutumundan dolayı her konuda görüşebileceğimizi söylemiştim. Siyaset halkın gündemine duyarsız olamaz. Yeni bir anayasa beklentisi toplumun neresindedir bakmak lazım. Sayın başkanın bugün yaptığı değerlendirmeleri grubumuz ile değerlendireceğiz. Yeni bir elbise alacaksak, giyeceksek alalım. Yeni anayasa yapacaksak uyacaksak yapalım. Anayasaya uyulmayacaksa yeni anayasa yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur. Geçen seferde yapıldı ama uyulmadı. Hassasiyetleri ilettik. Anayasa tartışmaları diğer meseleleri görünmez kılıyorsa faydası olmaz. Biz vatandaşın mesajını almamış oluruz. El sıkıştık, demokrasiye inananların yapması gereken bir şey."