Özgür Özel kurultayda söz vermişti: CHP’de ön seçim şartı geliyor

Ön seçimin yanı sıra dönem sınırlaması taleplerini değerlendiren Genel Merkez, yerel seçimden sonra eski milletvekilleri, parti yöneticileri, Parti Meclisi üyeleri ile görüşerek 7 bine yakın değişiklik talebi topladı. Yeni tüzük ile milletvekili adaylığında kadın ve genç kotasının arttırılması öngörülüyor.

Genel Başkanın kotası düşürülüyor

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Genel Başkanın yüzde 15 olan kotası yüzde 5’e düşürülüyor. Deneyimli milletvekili kotası da getirilmek isteniyor. Ayrıca önseçimde oy kullanacak üyenin bir kadın adaya ve bir sivil toplum ya da sendika kökenli bir adaya oy verme zorunluluğu getirilmek isteniyor.

Cumhurbaşkanı adayının da geniş katılımla belirlenmesi hedefleniyor. Anketler ve üyeler, parti kurullarının ortak karar alması planlanıyor. Cumhurbaşkanı adayları milletvekillerinin imzasıyla ya da 100 bin imza toplayarak aday olabiliyor. Tüzük için eylül ayında Sivas’ta başlayıp, Ankara’da devam eden ve en az 2 gün sürecek bir kurultay planlanıyor.