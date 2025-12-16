  1. Ekonomim
  3. Özgür Özel, Manisa'da Gülşah Durbay'ın ailesi ile birlikte taziyeleri kabul etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da kolon kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için düzenlenen taziyede, ailesiyle birlikte başsağlığı dileklerini kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da kolon kanseri nedeniyle yaşamını yitiren 37 yaşındaki Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için düzenlenen taziye kabulüne katıldı.

Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen taziye kabulünde, Manisalılar başsağlığı dileklerini Gülşah Durbay'ın babası Osman, annesi Fatma Durbay ile CHP Genel Başkanı Özel'e sundu.

Kabulde CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve CHP İl Başkanı İlksen Özalper de yer aldı.

Gülşah Durbay'ın fotoğrafının yer aldığı pankart CHP Genel Merkez binasına asıldı.

Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmış, çoklu organ yetmezliği gelişen Durbay 14 Aralık'ta yaşamını yitirmişti.

