Özgür Özel, Mansur Yavaş ile MYK toplantısı öncesi görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyük Şehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı kabul etti.

Özgür Özel, bugün ilk kez Merkez Yönetim Kurulu toplantısına genel başkan olarak başkanlık edecek.

Özgür Özel, gerçekleşecek olan toplantı öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ABB Başkanlığı için tekrar aday gösterileceği söylenen Mansur Yavaş’ı kabul etti.