Özgür Özel, Mansur Yavaş ile MYK toplantısı öncesi görüştü
CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilk kez başkanlığını yapacağı MYK toplantısı öncesi bir araya geldi.
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyük Şehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı kabul etti.
Özgür Özel, bugün ilk kez Merkez Yönetim Kurulu toplantısına genel başkan olarak başkanlık edecek.
Özgür Özel, gerçekleşecek olan toplantı öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ABB Başkanlığı için tekrar aday gösterileceği söylenen Mansur Yavaş’ı kabul etti.